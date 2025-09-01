この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

管理栄養士の「リノベ食堂さん」が新たなレシピ動画『豆腐と米粉のもちもちドーナツ』を紹介。今回は、豆腐と米粉を使ったヘルシーで新感覚のもちもちドーナツの作り方を実演しながら、「もちもちで何個も食べたくなっちゃうドーナツなので、ぜひお試しください」と、自信を持っておすすめした。



まずは材料の紹介からスタート。お菓子用の米粉は種類によって生地の仕上がりが異なるため、「米粉をプラスしたりして調整してみてください」と実践的なアドバイスも。全体を通して「豆腐も水切りは必要ないです」「卵を加えなくても作れるけど、やや固めの仕上がりになる」と、好みに合わせてアレンジできるレシピの柔軟性についても解説した。



実際の工程では「生地のふわっと感を出すために卵を加えていますが、卵を加えなくても作ることができます」「手袋をして、豆腐を潰しながらよく混ぜてぽってりするまで作業」とのことで、手作りならではのポイントやコツを細かく紹介。揚げているときは「なんだかドーナツが気持ちよさそうにプクプクしている感じがします」と、見た目や感触にも注目しながら調理が進められた。



トッピングにはホワイトチョコレートを使用。「チョコレートのつけ方が下手で、なんかマヨネーズっぽくなってしまったんですけれども」と苦笑しつつも、「乾燥のラズベリーの粉末やアーモンド、粉砂糖でごまかせますので、なんとかなります」と失敗も前向きにカバーできる工夫を提案。また、ドーナツの見た目が唐揚げになってしまった失敗例も「形も若干いびつで揚げにくかったです」「ほぼ見た目唐揚げになってしまいました。唐揚げと思ったらなんかすごい美味しそうに見えてきますね」とポジティブに語った。



最後には「もちもちしてとっても美味しかったです」「熱々の揚げたてのドーナツにチョコレートをつけるときは素手ではなく箸を使いましょう」など、実体験に基づいたリアルなアドバイスで記事を締めくくっている。失敗も笑いに変え、視聴者に安心して挑戦できる温かみあるレシピ動画となっていた。