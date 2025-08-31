ブライトンvsマンチェスター・C スタメン発表
[8.31 プレミアリーグ第3節](AMEXスタジアム)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 29 マクシム・デ・カイパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 52 オスカー・ボブ
控え
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 82 リコ・ルイス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 33 ニコ・オライリー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※22:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 29 マクシム・デ・カイパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェイムズ トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 52 オスカー・ボブ
控え
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 82 リコ・ルイス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 33 ニコ・オライリー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります