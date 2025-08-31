27Ç¯´ÖÏ¢Â³¤Ç¡ÖÆüËÜ°ì±ø¤¤¾Â¡×¤È³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë¡È¥ä¥Ð¤¤¾Â¡É¡Ä´È¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÛÄê³°¤ÎÂçÊª¤¬!?
¡¡ÀéÍÕ¸©¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼ê²ì¾Â¡£
27年間連続で「日本一汚い沼」と格付けされた《ヤバい沼》で調行した様子を写真で一気に見る
¡¡²æÂ¹»Ò»Ô¡¢°õÀ¾»Ô¡¢Çð»Ô¡¢Çò°æ»Ô¤Î4»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¤Ï°õÚÙ¾Â¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤Î¸Ð¾ÂÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¡£
¼ê²ì¾Â
¡¡ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿åÊÕ¤ÎÀ¸¤Êª¤ä¿¢Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¼«Á³¸ø±à²½¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¤Ê¤ÉÀéÍÕ¸©¤Î¿å»º»ñ¸»¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼ê²ì¾Â¤À¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤Î±øÌ¾¤òÇØÉé¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
27Ç¯Ï¢Â³¿å¼Á¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤Î¾Â
¡¡¼ê²ì¾Â¤Ï¤«¤Ä¤ÆÁ´¹ñ¤Î¸Ð¾Â¤Ë¤ª¤±¤ë¿å¼Á¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¾Î¹æ¤ò27Ç¯Ï¢Â³¤ÇµÏ¿¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆüËÜ°ì±ø¤¤¾Â¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÐÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥ª¥³¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¤À¤±¤Ç¤â°½¤¬Éº¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤½¤Î´Ä¶¤ÏÎô°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¾ô²½ÂÐºö»ö¶È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸µ¤Î´Ä¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀéÍÕ¸©Ì±¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¼ê²ì¾Â¤Ë¼ÂºÝ¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¼ê²ì¾Â¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤ê¤Ê¤¬¤éÄà¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï°¾¤âÀ¸Â©¤¹¤ë¤¤ì¤¤¤Ê¾Â¤À¤Ã¤¿
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥æ¤ä¥ï¥«¥µ¥®¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¤¤ì¤¤¤Ê¿å¼Á¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ê²ì¾Â¡£¤½¤Îº¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µù¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¦¥Ê¥®¤À¤±¤Ç¤âÅû¡¢±äÆì¡¢³ùµù¶È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊµùË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Â¾¤Ë¤âÄ¥ÌÖ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄêÃÖÌÖ¤ä¤¹¤À¤Æµù¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥Õ¥Ê¤ä¥³¥¤¤Ïº£¤Ç¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤Éµù¶È»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ê¸Ð¾Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¾¼ÏÂ30Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤ÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ê²ì¾Â¤ËÃí¤°ÂçËÙÀî¤äÂçÄÅÀî¤ØÀ¸³èÇÓ¿å¤¬¿â¤ìÎ®¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿å¼Á¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼ê²ì¾Â¤Ï¾¼ÏÂ49Ç¯¤«¤éÊ¿À®12Ç¯¤Þ¤Ç¤Î27Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ°ì±ø¤¤¸Ð¾Â¤È¤·¤Æ±øÌ¾¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ð¾Â¤Ë¤ª¤±¤ë¿å¼Á±øÂù¤ÎÄøÅÙ¤ÏCOD¡Ê²½³ØÅª»ÀÁÇÍ×µáÎÌ¡Ë¤Î¿ôÃÍ¤ÇÂ¬¤é¤ì¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¿åÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍµ¡Êª¤ÎÎÌ¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤Ç¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¿å¼Á¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿åÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍµ¡Êª¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÉÙ±ÉÍÜ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¢¥ª¥³¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬ÈË¿£¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸Ð¾Â¤ÎÍÏÂ¸»ÀÁÇÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©ÊªÏ¢º¿¤ÎÀ¸ÂÖ¤¬Êø¤ìÀ¸Êª¤¬À³¤ß¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿ÂÏÀÑ¤·¤¿¥¢¥ª¥³¤¬°½ÌäÂê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¼ê²ì¾Â¤Ç¤Ï²áµî¡¢COD¤ÎÎòÂåºÇ¹âÃÍ¡Ê28mg/L¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¾¼ÏÂ54Ç¯Á°¸å¤Ë¥¢¥ª¥³¤Î°Û¾ïÈ¯À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶¾Ê¤Î´ð½àÃÍ¤Ï5mg/L¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï²¼¿åÆ»À°È÷¤â¿Ê¤ßÊ¿¶Ñ¤·¤Æ10mg/LÁ°¸å¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥æ¤¬À³¤á¤ë¿ôÃÍ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¡£
¸½ºß¤Î¼ê²ì¾Â¤Ç¤Ï¤¿¤·¤Æ²¿¤¬Äà¤ì¤ë¡Ä¡©
¡¡¼ê²ì¾Â¤ÎÎò»Ë¤òÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤³¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Åö»þ¤è¤ê¤Ï¿å¼Á¤â²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äà¤ê¾ì¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢27Ç¯¤â¤Î´ÖÆüËÜ°ì±ø¤¤¸Ð¾Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Äà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº£¤Î¼ê²ì¾Â¤Ç¤Ï²¿¤¬Äà¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¾®ÊªÄà¤ê¤ÈÂçÊªÄà¤ê¤ËÊ¬¤±¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾Â¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¡£Äà¤ê¾ì¤È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È´È¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀîÊÕ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥·¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¼¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Âó¤ÏÄü¤á¤è¤¦¡£¼ê²ì¾Â¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤ÊÄà¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¼ê²ì¾Â¸ø±à¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¡£±àÏ©¤Ç¤ÏÄà¤ê¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Æ¿å¸î´ß¤ä°ìÉô¤Î¼Ç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸ø¼°¤ËÄà¤ê¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»¤¤±ä¤Ù´È¤Ë»ÔÈÎ¤Î¾®ÊªÄà¤ê»Å³Ý¤±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¥¢¥¿¥ê¤òÂÔ¤Ä¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯ÅöÆü¤ÏÇúÉ÷¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÄà¤ê¤É¤³¤í¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾®¤µ¤Ê¥¦¥¤¬¾Ã¤·¹þ¤à¥¢¥¿¥ê¤¬¤Ç¤¿¡£
¸ø±à¤Ç´È¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿µû¤Ï¡Ä!?
¡¡¾®µ¤Ì£¤¤¤¤°ú¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ä¥´¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¥¯¥Á¥Ü¥½¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ¸¿å¾®ÊªÄà¤ê¤ÎÂåÉ½Åª¤Êµû¤À¡£
¡¡°ìÅÙ¥¢¥¿¥ê¤¬¤Ç¤¿¤È¤³¤í¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÁÀ¤¦¤Èµû¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ï¢Â³¤·¤Æ¥¦¥¤¬¾Ã¤·¹þ¤à¡£3cm¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Ë°¤¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼Ç¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¤ä³°ÍèÀ¸Êª¤Î¥¿¥¤¥ê¥¯¥Ð¥é¥¿¥Ê¥´¤¬Äà¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥ê¥¯¥Ð¥é¥¿¥Ê¥´¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤³¤½¤¤ì¤¤¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÇÍ¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ê¥´¤Î»ºÍñ¾ì¤òÃ¥¤¦³°Íè¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£ºßÍè¼ï¤Î¸º¾¯¤Ï¿å¼Á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³°Íè¼ï¤Î°ÜÆþ¤â¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¡£
¡¡¤Ò¤È¤Þ¤ºÄà¤ê¤ò½ª¤¨¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯¡£Æ»Ãæ¡¢±àÆâ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¼ê²ì¾Â¤Ë¤ª¤±¤ëCOD¿ôÃÍ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ê²ì¾Â¤òÀ¸³è·÷¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤â°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Äà²Ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼ê²ì¾Â¤ËÂÐ¤¹¤ë°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½ù¡¹¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¿å¼Á²þÁ±¤Î¥«¥®¤ÏÍøº¬Àî¤Ë¡©
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼ê²ì¾Â¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌÀéÍÕÆ³¿å¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡£¼ê²ì¾Â¤Î¾ô²½ÂÐºö»ö¶È¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿å¼Á²þÁ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë»ÜÀß¤À¡£
¡¡Íøº¬Àî¤«¤é¿å¤ò°ú¤¤¤Æ¼ê²ì¾Â¤ËÊü¿å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´õ¼á¤Ë¤è¤ë¾ô²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤³¤«¤éÊü¿å¤µ¤ì¤ëÍøº¬Àî¤Î¿å¤È¼ê²ì¾Â¤Î¿å¤ÎÂù¤ê¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä°ã¤¤¤ÏÎòÁ³¡£
¡¡ËÌÀéÍÕÆ³¿å¤¬²ÔÆ¯¤·¤¿ÍâÊ¿À®13Ç¯¡£¼ê²ì¾Â¤Ï27Ç¯´ÖµÏ¿¤·¤¿¿å¼Á±øÂù¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤«¤éÈá´ê¤ÎÃ¦µÑ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ê¿À®15Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯ºÇ¤â¿å¼Á¤¬²þÁ±¤·¤¿¸Ð¾Â¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Îºö¤Ï¿å¼Á²þÁ±¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µû¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÓ¿å¼þ¤ê¤Ï¿å¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Çµû¤Î³èÀ¤â¹â¤¯¡¢ÂçÊª¤¬ÁÀ¤¨¤ë¿Íµ¤¤ÎÄà¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤ò½ü¤Äà¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÁáÂ®´È¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£
°Õ³°¤Êµû¤¬Äà¤ê¾å¤¬¤ë¡Ä
¡¡¤Þ¤º¤Ï¾®ÊªÄà¤ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â¸µ¤Ë»Å³Ý¤±¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¥¦¥¤¬¾Ã¤·¹þ¤à¡£¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¤¥«¥ï¡£¥ª¥¹¤Ï²Æ¤ÎÈË¿£´ü¤ËÂÎ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Êº§°ù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ª¥¤¥«¥ï¤Ï¡¢°ì»þ¡¢¼ê²ì¾Â¤«¤é¸ÄÂÎ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ³¿å¤Ë¤è¤ê¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ»Å³Ý¤±¤ò¥ë¥¢¡¼¤ËÊÑ¹¹¡£¶âÂ°À½¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ô¥Ê¡¼¡×¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ë´¬¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾®Êª¤È¤Ï°ã¤¦Âç¤¤Ê¥¢¥¿¥ê¤¬¤Ç¤¿¡£
¡¡¥Ë¥´¥¤¤À¡£¥³¥¤²Ê¤Îµû¤Ç¥ë¥¢¡¼¤Ë¤è¤¯È¿±þ¤¹¤ë¡£À¶Î®¤Ë¤âÀ¸Â©¤·40cm¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÂÎ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇÓ¿åÉÕ¶á¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éµû¤¬ÉÑÈË¤ËÁÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¸µ¤ÎÍøº¬Àî¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ±á¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Êý¸þ¤ò¸í¤Ã¤Æ¾åÎ¦¤·¤¿¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤¿¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¥Ï¥¹¡£
¡¡ÈüÇÊ¸Ð¸¶»º¤Îµû¤Ç¡¢À¶Î®¤Ê¤É¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÀî¤ä¸Ð¾Â¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ï¥¹¡£¥³¥¤²Ê¤Îµû¤Çµû¿©À¤¬¹â¤¯¡¢¤Ø¤Î»ú¤ò¤·¤¿¸ý¤Ï¡¢³ÍÊª¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥æ¤È°ì½ï¤ËÃÕµû¤¬º®¤¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢º£¤äÍøº¬Àî¿å·Ï¤Ç¤âÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯¡ÖÆüËÜ°ì±ø¤¤¾Â¡×¤È³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼ê²ì¾Â¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤À¡£
¡¡¹ñÆâ³°Íè¼ï¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÈ¯¸«¤ò¿å¼Á²þÁ±¤Î²¸·Ã¤È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¥Ï¥¹¤âÀ¸Â©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼ê²ì¾Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÂçÊªÁÀ¤¤¤ÇÄà¤ê´È¤ò¤Ö¤Á¶Ê¤²¤¿°Õ³°¤Êµû¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡¼ê²ì¾ÂÄà¤êÄ´ºº¤ò¾®ÊªÄà¤ê¤«¤é¥Ö¥Ã¥³¥ß¡¢±Ë¤¬¤»Äà¤ê¤Ë¤è¤ëÂçÊªÁÀ¤¤¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤ÎÀ¸¤¤¿¥Ï¥¹¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤¬¡¢Î¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤ËÂ©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤ÏÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Ö¥Ã¥³¥ßÄà¤ê¤Î±Â¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥¢¥¿¥ê¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÃ¸¡¹¤È¥ª¥¤¥«¥ï¤òÄà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ö¥Ã¥³¥ß´È¤¬Àî¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤ÂçÊª¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£
¡¡¥É¥é¥°¤ò½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿µ½Å¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡²â¥ö±º¤ÇÂçÈË¿£¤·¡¢ºßÍè¼ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥Ê¥Þ¤òÄà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯²â¥ö±º¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥Ê¥Þ¥ºÄà¤êÂç²ñ¤Ç¤Ï°ìÈÕ¤ËÌó1000É¤Äà¤ì¤¿¤Û¤ÉÇúÈ¯Åª¤ÊÈË¿£ÎÏ¤ò»ý¤Äµû¤Ç¤¢¤ê¡¢³÷¾Æ¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Î´È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¥ª¥¤¥«¥ï¤ò±Ë¤¬¤»¤Æ¶ô¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤¦¤«ÂçÊªÄà¤ê¤ÏÀéÍÕ¸©¤ÎÆâ¿åÌÌ¤é¤·¤¤Äà²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤Æ¼ê²ì¾Â¤ÎÄà¤êÄ´ºº¤ò½ªÎ»¤È¤¹¤ë¡£Äàºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥â¥Ä¥´¡¢¥¿¥â¥í¥³¡¢¥¹¥´¥â¥í¥³¡¢¥Ì¥Þ¥Á¥Á¥Ö¡¢¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¡¢¥¿¥¤¥ê¥¯¥Ð¥é¥¿¥Ê¥´¡¢¥Õ¥Ê¡¢¥Ë¥´¥¤¡¢¥ª¥¤¥«¥ï¡¢¥Ï¥¹¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¥ª¥¯¥Á¥Ð¥¹¤Î12µû¼ï¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¥Ï¥¯¥ì¥ó¤ä¥³¥¤¡¢¥Þ¥Ê¥Þ¥º¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÎÀ¸¤Êª¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¿å¼Á¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µû¼ï¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¼ê²ì¾Â¤Î¿å¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºßÍèÀ¸Êª¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹â¤¤¡£¼ê²ì¾Â¤Ç¤â¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é³°ÍèÀ¸Êª¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥æ¤ä¥ï¥«¥µ¥®¤Î¸º¾¯¤â¿å¼Á¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ì»þ¤Ï°½¤Ç¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¼ê²ì¾Â¤Î¿å¼Á¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤ê³Î¼Â¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¼«Á³¸ø±à¤äÆ»¤Î±Ø¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Þ¤Ç¤¬¤¢¤ë¡£¼ê²ì¾Â¼þÊÕ¤¬´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¡£
¡¡Äà¤ê¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤â¼ê²ì¾Â¤ÏÂç¾®Ìä¤ï¤ºµû¤¬Äà¤ì¤ëÌÌÇò¤¤¾Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿µ¨Àá¤òÊÑ¤¨¤ÆË¬¤ì¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Äà¤ê¤ÏYouTube¤Î¡Ö¤Ì¤³¤Þ¤¿ÄàººÃÄ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´»ëÄ°¡õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
