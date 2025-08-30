この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【これは買いか？】話題の Google Pixel 10シリーズレビュー！ Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをくわしく紹介します。戸田は買ってますよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された最新動画「【これは買いか？】話題の Google Pixel 10シリーズレビュー！ Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをくわしく紹介します。戸田は買ってますよ」では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、Google Pixel 10シリーズについて徹底レビューを行った。動画の冒頭で「Pixel 10 Pro、Pro XL、10の3製品をレビューしていきたいと思います」と宣言し、待望の新モデルを実際に使ったリアルな視点で数々の注目ポイントを明かしている。



特徴としてまず触れたのがサイズとデザイン。「XLは当然大きいですよね。ディスプレイ6.8インチ、この2つは6.3インチなんです」とサイズ感の違いや、背面・側面のカラー仕上げの工夫に言及。「TENもめちゃくちゃ質感が良くて、価格が安いのが魅力的なわけですけれども、でも全然価格が安いという感じないんですよね」と、エントリーモデルながら高級感も評価した。



注目のディスプレイについては「Proの方がちょっと見やすいなとプレビューがね、いう感じがしましたが、あとはそんなに差を感じませんでした」と明快に語る一方、「パフォーマンスが大きく向上したTENSOR G5チップ」を高評価するも、「個人的にはちょっとがっかりです。今出てくるんだから、最高性能であってほしかった」とバランス良く辛口の見解も示した。



カメラ機能では「Pixelの100倍ズームは本当に神機能」「ギャラクシーの100倍ズームは、僕の中では価値を全く失っておりますぐらい違うんですよ」と圧倒的な進化を絶賛。AIによる夜景のノイズ除去や、手ブレ防止の動画ブーストなど新搭載の“カメラコーチ機能”も「素晴らしいなと思いました。ただこれも結構時間かかります」と率直な使い勝手を明かしている。



気になる価格については「19万円で買う場合の評価は…65点ぐらいかなという感じですね。ただ僕は下取りやストアポイントも含めて5万円ちょっとで購入したので、評価としては文句なしの83点つけたい」と語り、「AIを含めれば70点つけてもいいかもしれませんね」と、購入価格による評価の変化を明かした。



動画の締めくくりでは「デザインは最高ですよね」「これ出てくるとまたちょっとiPhone厳しいかもしれない」「もはやピクセル点は性能がめちゃくちゃ低いとは言えなくなりました」として、スマートフォン市場の今後にも期待を見せつつ「ご視聴ありがとうございました」とファンへの感謝を伝えた。