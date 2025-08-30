¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¥í¥±Ãæ¤Ë¡Ö»àË´»ö¸Î¡×È¯À¸¡Ä¹¤¬¤ë¾×·â¡¢¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥Áí½Ð±é¤æ¤¨¤Î»£±Æ¡ÈÂçÉý±ä´ü¡É¤Î²ÄÇ½À
¡¡8·î29Æü¡¢TBS¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¤Î³¤³°¥í¥±Ãæ¤ËÅ¾Íî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ©ºîÃæ¤Î»ö¸Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¶¦ÏÂ¹ñÆâ¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÒÀ¸ÀßÈ÷ÉÊ¤Î±¿ÈÂ¤ò¡¢¸½ÃÏÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÍÍê¤·¡¢¤½¤ÎÇÛÁ÷¤òÃ´Åö¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢»³´ÖÉô¤ÎÆ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿52ºÐ¤ÎÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»àË´¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿48ºÐ¤ÎÃËÀ¤âÏÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆTBS¤Ï¡¢¡Ô¸½ÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤êÆþÇ°¤Ê²¼¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿8·î27Æü¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¸½ºß¤Ï¡¢»£±ÆºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÅÀ¸¡Ãæ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô»£±Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó??¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤ÏÀ©ºî±ä´ü¤«Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡Õ
¡Ô³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¤«?¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÊüÁ÷¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤½¤¦¡Ä¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÊüÁ÷»þ´ü¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Æ¶Á¤Ï¤Ï¤«¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤Ï¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ç±é¤Îºæ²í¿Í¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡ØVIVANT¡Ù¤Ï¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Êª¸ì¤Î»þ·ÏÎó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ëºæ¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊÌ¤Î±Ç²è¤Î»£±Æ¤¬¤¹¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÂçÉý¤Ê»£±ÆÆüÄø¤Î±ä´ü¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤ÈÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ÇüÂç¤ÊÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡£´í×ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤È¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢6·î¤ËÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ëºæ¤µ¤ó¤¬À¸½Ð±é¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤¼¤ó¤¼¤ó²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡Ø²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¥í¥±ÃÏ¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º£¸å¡¢°ÂÁ´¤Ë»£±Æ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£