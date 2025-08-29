「広くなくても広く見せる」センスがいい人のシンプルなインテリア





「見た目もオシャレで実用的」なインテリア



プライベートな空間だからこそ、人目は気にせず自身の「好き」を投影しやすいインテリア。スペースには限りあれど、服も靴もコスメも増えていくばかり。おしゃれに見せるだけでなく、実用性を兼ね備えた収納の工夫などを、美容通やアパレル業界のプレスやディレクターなど、お部屋のセンスも光る方々に取材。







メインの家具は「ステンレスに一本化」

「インテリアはシルバーを基調にしていて家具はステンレス製がメイン。KAREのダイニングチェアはデザインに惹かれて青を選びましたが、シルバー×ブルーのモダンな配色がお気に入り。季節の花を飾って彩りもプラス」（永倉遥さん・iruryディレクター）







靴箱をあえて「キッチン棚として活用」

「エスプレッソマシンを置いている白い棚は、実はシューズボックスとして販売されているもの。サイズや仕様がちょうどいいので、わが家ではキッチン棚として愛用しています。木目調とルーバー扉が、部屋の雰囲気をやわらかくしてくれるのがお気に入り」（Jiuさん・会社員）







理想を求めて「DIY＆海外から個人輸入」

「床を全面DIYしていますが、アジア工房というショップで購入できるフロアタイルがオススメ。木目がリアルで、貼らずに置くだけで手軽に完成します。デスクライトは日本では終売になっていたIKEAの品番がどうしても欲しく、キプロスより入手しました」（rikaさん・広告代理店）







【オシャレな18人のお部屋・収納を全公開】

≫【全45実例の一覧へ】見た目と実用性を兼ねた「見せる収納」テクニック