酒田市を代表する秋の味覚、刈屋梨の主力品種「幸水」の収穫が始まりました。天候などで苦労したそうですが、いい出来に仕上がったようです。

枝もたわわに実る酒田市の名産品「刈屋梨」。刈屋地区で育つブランド梨です。

小松治さんの園地では、きょうから収穫作業が始まりました。

この夏は雨が少なく生育が心配だったそうですが、太陽の光をたくさん浴びた刈屋梨は例年を越えるほどに成長し、甘さも十分だということです。

収穫された梨は重さや大きさで振り分けられます。

販売初日となった小松さんの直売所はシーズンを待ちわびた大勢の人たちでにぎわい、「刈屋梨」は飛ぶように売れていました。

■買いに来た人は

買いに来た人「買うならじろうえんさんのと思っていつも来ている。きょうは孫と友達の誕生日に送ろうと思って来た。孫の喜ぶ電話が来るのが一番楽しみ。これはお父さんと二人でおやつで食べる。とても甘くておいしいから楽しみ」

買いに来た人「刈屋の梨は特別美味しいので毎年買っている。甘みもあってサクサクの触感が一番魅力。冷たいのが美味しい。普通に皮をむいて食べる」

刈屋じろうえんの梨園 園主 小松治さん「農家のみなさん一人一人が一生懸命丹精込めて作った梨ですので、ぜひ刈屋梨を食べていただいて、ご親戚の方とか色んな遠い所にも刈屋梨を広めていただければ大変ありがたい」

刈屋梨の収穫は１０月末まで続くという事です。