女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、それぞれのインスタグラムで正式発表した。

「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」とし「2人の間に新しい命も授かることができました」と妊娠も2人の連名で報告した。「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と発表がこの日になったことを説明。「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と伝えた。

スポニチ本紙の取材ではすでに安定期に入っている。趣里は俳優の水谷豊、女優の伊藤蘭の1人娘。夫妻にとって初孫の誕生にもなる。

趣里は、水谷が37歳の時に生まれた。水谷は当時、出産に立ち会い「なんだか夢のようで、おっかない気持ちもする」と話し、幼少期には自ら自転車で送り迎えを行うなど、その溺愛ぶりは有名だった。趣里がヒロインを演じたNHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）も欠かさずに視聴するなど、家族の絆は深いことで知られる。

三山は今年4月、週刊文春に女性トラブルを報じられたことなどを受け、現在芸能活動を休止している。関係者によると現在、身重の趣里を気遣い、支える日々を過ごしているという。

▽趣里、三山凌輝発表全文

皆様

いつも応援していただきありがとうございます。

この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。

2人の間に新しい命も授かることができました。

何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました。

私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。

これからも2人で力を合わせて

心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。

温かく見守っていただけたら幸いです。

2025年8月29日

三山凌輝 趣里