「チック症」医師が言った病名に戸惑いを隠せない…｜それがチックとわかるまで【ママリ】

ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんの娘・わっちちゃんは5歳のころ、毎晩せき込んで泣き、眠れない日々が続いていました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『それがチックとわかるまで』第15話をごらんください。

原因がわからないまま何度も病院へ通った結果「チック症」と診断されたといいます。わっちちゃんの症状が現れてから診断を受けて回復するまでを描いたお話です。「少しお母さんと話したいことがあったため、わっちちゃんを別室に行かせた」と言う医師。そう言われ、ねこじまいもみさんが緊張していると、医師は「おそらくチック症だと思う」と切り出したのでした…。

初めはただの風邪が長引いたものだと思っていたせきが、まさか「チック症」と言われるだなんて、ねこじまいもみさんの頭も理解が追いつかないようですね。



なかなか治らないと思っていたわっちちゃんのせきは、細菌やウイルスから来たものではなく、精神的なものだったのでしょうか…。

