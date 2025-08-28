¡ÚÅçÂô Í¥»Ò¡Û·ÈÂÓ¤â¤ª²Û»Ò¤â¶Ø»ß¡ÄOB¤¬¡Ö·ºÌ³½ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉôÎÀ¤Î²áÅÙ¤Ê¶ØÍßÀ¸³è
¹Ã»Ò±à¡ÖÂç²ñÃæ¤Ë¼Âà¡×¤Î¾×·â
»Ë¾å½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÂç²ñÃæ¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¹Åç¸©ÂåÉ½¤Î¹ÎÍ¹â¹»¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡¢ÎÀÆâ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿1Ç¯À¸¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÌîµåÉô°÷¤¬Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢3·î¤ËÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¹âÌîÏ¢¡Ë¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Î¿Æ¤¬SNS¤Ë¤½¤ÎË½ÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ò¤É¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ç¤Î¹¶·â¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ÇË½ÎÏ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±Âç¤¤Ê²þÁ±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿Â¦¤ä¡¢¿¿Ùõ¤ËÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ä¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¤Î¸½¾ì¤äË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¡¢Àèº¢¡Ø¼¸¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Î»ØÆ³½Ñ¡¡¼çÂÎÀ¤ò¿¤Ð¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅçÂôÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤ÎOB¡¦S¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢S¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¾åµéÀ¸¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£S¤µ¤ó¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤«¤ê¡¢²¥¤é¤ì¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ÎÍ¹â¹»¤Ë¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡ÖS»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼ÁÌä¾õ¤Î¡ËÊ£¿ô¤Î¾åµéÀ¸¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¤â¤¤¤¿¡¢´é¤ËÆâ½Ð·ì¤¬¤Ç¤¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ç¤ËÊ¢¤È¤«ÇØÃæ¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤ê½³¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦£Ó»á¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2015Ç¯Á°¸å¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÌîµåÉô°÷¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¤·½Ð¤¬¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
Éô°÷¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬Åö»þ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£S¤µ¤ó¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿Æ¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ø¤ÎÈ³¤È¤·¤Æ¡ÖË½ÎÏ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÀµµÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃæÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤æ¤¨¤Î ¡ÖÀµµÁ¡×¤¬Ë½ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Öº£Æü¡¢±«Å·¤Ê¡×
3Ç¯À¸¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿±«Å·Îý½¬¾ì¤Ç¡¢30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀâ¶µ¤ÈË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿S¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÈï³²¤ò¹ÎÍ¹â¹»¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖS»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼ÁÌä¾õ¤Î¡ËÊ£¿ô¤Î¾åµéÀ¸¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤ËÆâ½Ð·ì¤¬¤Ç¤¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ç¤ËÊ¢¤È¤«ÇØÃæ¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤ê½³¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦S»á¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2015Ç¯Á°¸å¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÌîµåÉô°÷¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¤·½Ð¤¬¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¹ÎÍÂ¦¤Î²óÅú¤òS¤µ¤ó¤Ë¹ð¤²¤ë¤È¡Ö¡Ê»ö¼Â¤¬¡Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ò»Ï¤á»ØÆ³¿Ø¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁ´Éô»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºßÀÒ¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¹ÎÍ¤ÏÌîµåÉô¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²þ³×¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¶Ø´÷¤È¤µ¤ì¤ëº£¡¢OB¤«¤é¤Î¹ðÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ºº¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÉôÆâ¤Ç¾åµéÀ¸¤«¤é²¼µéÀ¸¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤¬Ì®¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¼ÂÂÖ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¶ØÍßÅª¤¹¤®¤ëÀ¸³è
¤½¤³¤Ç¡¢¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤ÇÉô°÷¤¬Ë½Áö¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò3¤Äµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
1ÈÖÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ÎÍµå»ù¤¿¤Á¤Î¡Ö¶ØÍßÅª¤¹¤®¤ëÀ¸³è¡×¤À¡£S¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6»þµ¯¾²¡¢20»þ50Ê¬ÅÀ¸Æ¡¢21»þ½¢¿²¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢¿©Æ²¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤âÂç±«¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤È¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°Æü¤Î¼°Åµ¤Î¤¢¤ë8·î6Æü¤·¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£S¤µ¤ó¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï³°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ªÀµ·î¤Î¤ß¤Ç¡¢³°½Ð¤â´ðËÜ¤Ï3¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¡£Æü¤Ë¤Á·è¤á¤Î´ð½à¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Éô°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Îµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤È¡¢ÌÀÆü¤¢¤¿¤êµÙ¤ß¤«¤â¡©¡×¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤â¶Ø»ß¡¢¤¢¤ì¤â¶Ø»ß¡¢À¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Û¤Ü³§Ìµ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£³°Éô¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Î©¾ì¤Î¼å¤¤²¼µéÀ¸¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÇû¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÎÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Î3¥õ·î¤°¤é¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¾Ê¤È¤¿¤Þ¤Î³°½ÐÆü°Ê³°¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎÀ¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¸ä³Ú¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈS¤µ¤ó¡£Í§Ã£¤Ë¹ÎÍÌîµåÉô»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö·ºÌ³½ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌîµåÉôÆâ¤Î¡Ö³Êº¹¼Ò²ñ¡×
2ÈÖÌÜ¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö³Êº¹¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ÎÍÌîµåÉô°÷¤Ï160¿ÍÂæ¤À¤¬¡¢S¤µ¤ó¤Î»þÂå¤âÁ´ÂÎ¤Î¿Í¿ô¤Ï¤Û¤ÜÆ±¿ô¡£S¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î1Ç¯À¸¤Ï64¿Í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê1Ç¯À¸¤¬60¿Í¶¯¡¢2Ç¯À¸¤¬60¿Í¼å¡¢3Ç¯À¸¤Ï2Ç¯»þ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤·¡Ö³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¡×¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤ò´Þ¤à40¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î160¿Í¤¬¡¢A¡¦B¥Á¡¼¥à¤Ë40¿Í¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎC¤ÈD¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì60¿Í¤º¤Ä¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£S¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤ëA¡¦B¥Á¡¼¥à40¿Í¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇËèÆüÎý½¬¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢C¡¢D¹ç¤ï¤»¤¿120¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖC¤ÈD¤Ï¶õ¤ÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á4¿Í¤È´ÆÆÄ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ØÆ³¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¥³¡¼¥Á¤¬¤Ò¤È¤ê¡ÊA¡¦B¤¬»È¤¦¡Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë³¬ÃÊ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é30Ê¬¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡£Éô°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Îý½¬¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿3Ç¯À¸¤À¡£¤¤Ä¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¶ÚÎÏ¤äÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤ÏÌµÍý¤Ê²ó¿ô¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤ÎÉô³è¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾åµéÀ¸¤Ë¤è¤ë¤·¤´¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ø²¶¤Ï±«Å·¤È¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦ÎÉ¤¤ÀèÇÚ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆC¤ÈD¤Ë¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬²¥¤é¤ì¤¿¤ê½³¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¿Åù¤Ê¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ê³¬ÁØ¹½Â¤¡Ë¤¬¿§Ç»¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢²¼µéÀ¸¤¤¤¸¤á¤Î¤è¤¦¤ÊÏÄ¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤½¤ÎÏÄ¤ß¤¬¡¢³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸¢°Ò¤¢¤ë¸ª½ñ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿°ìÉô¤Î3Ç¯À¸¤òË½Áö¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¤«¤é²¥¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
3ÈÖÌÜ¤Ï¡Ö¿Í¸¢´¶³Ð¤Î·çÇ¡¡×¤À¡£S¤µ¤ó¤Ë¡¢¾åµéÀ¸¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÅö»þ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¥ì¤ÆÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖË½ÎÏº¬ÀäÀë¸À¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤âÅö»þ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤â¤¦Æ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËË½ÎÏ¤Ï¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤Ç¡¢²¥¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤È¤«¤â¤½¤Î¸å¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊS¤µ¤ó¡Ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏS¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎÉô°÷¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ·Ù»¡¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ»ö°Æ¤¬Ê£¿ô¸²ºß²½¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎS»á¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹ÎÍ¹â¹»¥µ¥¤¥É¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡ÖS»á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤âºÒ³²¤Î¤È¤¤ä¹Åç¤Î8·î6Æü¤Î¼°Åµ¤·¤«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡É2015Ç¯Åö»þ¤ÎÌîµåÉô¤Îµ¬Â§¤È¼Â¾ð¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Åö»þ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÏÎÀ¼«ÂÎ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢20»þ¡Á21»þ¤Î»þ´Ö¤òÄê¤á¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©»ö¤Ï¿©Æ²¤ÇÀÝ¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼¼¤Ç¤Î¿©»öÁ´ÈÌ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊª¤Ï¼«¼¼¤Ç¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©Æ²¤È¸ä³Ú¼¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï20»þ¤Þ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢8·î6Æü¤ÎÄ«8»þÂæ¤ÏÎý½¬»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÌÛÅø¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡É
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·S¤µ¤ó¤Ï¡Ö20¡Á21»þ¤Ï°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ê¤Î¤Ë¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ë¤µ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È²ûµ¿Åª¤À¡£10Ç¯Á°¤Ï¸á¸å¤ÎÎý½¬¤Ï16»þ¤«¤é17»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢18»þ¤«¤é¿©»ö¡¢19»þ¤«¤é¼«¼çÎý½¬¡¢20»þ50Ê¬¤ËÅÀ¸Æ¡¢21»þ¤Ë¾ÃÅô¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÎÀ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¼ê¸µ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Îý½¬´Ä¶¤Îº¹°Û¤Ï
Îý½¬´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡É¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï¡¢Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¿ô¤Ï¼ã´³ÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤¬°ì²Õ½ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ç½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÝÂê¤äÎý½¬ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏA¥Á¡¼¥à¤¬ÌîµåÉô¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÌîµåÉôÂè2¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¡¢³Ø¹»Æâ¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡¢Îý½¬ÆâÍÆ¤äÅ·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉô³èÆ°¤È¤ÎÄ´À°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é¤âÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Þ¤¿¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à´Ö¤ÇÉô°÷¤Î°ÜÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤é¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎý½¬¾ì½ê¤Ë¥³¡¼¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¡¢A¥Á¡¼¥à°Ê³°¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡É
¼«¿È¤Î¡Ö»ØÆ³¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²óÅú¤ËS¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬¸«¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ç¤Ë³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°úÂà¤·¤¿³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤â¥³¡¼¥Á¤Î¤¦¤Á¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢C¡¦D¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ËÂç¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
S¤µ¤ó¤ËÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÈà¤Ï¡ÈÎ¢¤Î¹»Ä¹¡É¤À¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤È¤«¤ß¤ó¤ÊµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡ÊÃæ°æ»á¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤À¡£°Õ¸«¤·¤¿¤êµÕ¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊS¤µ¤ó¡Ë
º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÅÓÃæ¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤ò¤·¤¿¸å¡¢³Ø¹»Â¦¤¬ÌîµåÉô°÷¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤é¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ºÝ¡Ö¼Áµ¿±þÅú¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢¼ÁÌä¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹»Ä¹¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Àµ¾ï¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤ä¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢²áµî¥×¥íÌîµå¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀÁª¼ê¿ô¤¬Á´¹ñ4°Ì¡Ê¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÂ¿¤¯À¸¤ó¤À¹â¹»¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×2024.10.25¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤è¤ê¡Ë¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ÎÁ°¤ËÂç¿Í¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òÉú¤»ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£ÌîµåÉô¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤È¡¢½Ð¸ý¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¤Ê¤É¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Ç·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤»äÎ©³Ø¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹»Ä¹¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ°æ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµéÀ¸¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿À¸ÅÌ¤äOB¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
S¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¹ÎÍ¤äÃæ°æ»á¤ËÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
