レアル・マドリードで序列低下のMFセバージョスは今夏マルセイユ移籍か 出場時間確保のため移籍熱望と報道
レアル・マドリードで序列低下のMFは今夏去就が注目されている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードに所属する29歳のスペイン代表MFダニ・セバージョスは今夏の移籍市場でのオリンピック・マルセイユ行きが近づいているという。
ベティスの下部組織出身であるセバージョスは2015年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2017年7月にはレアル・マドリードへ完全移籍。しかし加入後は分厚い選手層の前に定位置奪取には至らず、2019年7月にはアーセナルへレンタル移籍することに。2021年6月には再びレアル・マドリードに復帰したが、帰還後も途中出場が多く、昨季もラ・リーガでの先発出場は15試合と出場機会は限定的になっていた。またシャビ・アロンソ新監督の下でも序列を落としており、今夏は退団の噂が飛び交っている。
今季も途中出場での出番が多いことが予想されるセバージョス。果たして出場機会確保のためマルセイユ移籍は実現するのだろうか。
