事件に巻き込まれた鍵屋が夜のブリュッセルを逃げ回る 『ナイトコール』予告編公開
10月17日より新宿武蔵野館ほかにて公開される『ナイトコール』の予告編が公開された。
本作は、ミヒール・ブランシャールによる初の長編監督作。都市の闇を舞台に展開する一夜の逃走劇、そして暴動と現代社会を背景にした人間ドラマが描かれる。
毎夜、日々の生計を立てるため、ブリュッセルで鍵屋として働く青年マディ（ジョナサン・フェルトレ）は、ある晩、クレールと名乗る若い女性から部屋の鍵を開けてほしいと依頼され、ともにアパートへ向かう。難なくドアを開錠し、部屋で支払いを待つマディに現金を下ろしに行ったクレールから「部屋を出て」と電話が。その後、現れた男に突然襲われるマディ。その部屋の住人も、持ち去ったバッグも彼女のものではなく、マフィアのヤニックのものだったのだ。マディは逃走をはかるがヤニックに捕まり、自身の無実を証明するために取引をする羽目になる。マディに与えられた時間は朝までの数時間、それまでにクレールとバッグを見つけなければならない。捜索するブリュッセルの夜の街ではちょうど、“ブラック・ライヴズ・マター”（BLM）のデモが激化しており、警察と市民の衝突がいたるところで起きていた。混乱の中、街は静かに、だが確実に、彼を“犯罪者”に仕立てていく。
不運にも事件に巻き込まれるマディを演じたのは、『Soldat noir（原題）』に出演したジョナサン・フェルトレ。フェルトレは本作でマグリット賞最優秀男優賞にノミネートされた。マディを呼び出した謎めいた依頼人クレールを、『Anissa 2002（原題）』で主演を務め、バンクーバー国際映画祭で最優秀演技賞を受賞したフランス出身のナターシャ・クリエフ、事件の“裏”に関わる重要人物を、『死霊館』シリーズで知られ、本作でマグリット賞助演男優賞を受賞したジョナ・ブロケが演じる。また、冷酷なギャング役で『動物界』『ゲティ家の身代金』などのロマン・デュリスが特別出演している。
公開された予告編は、事件に巻き込まれた鍵屋のマディがマフィアに脅され協力するシーンから始まる。男に襲われるマディの姿や間一髪で電車に乗り込む場面が映し出されている。そして、黒人に対する人種差別の撤廃を訴える“ブラック・ライヴズ・マター”（BLM）で盛り上がる夜のブリュッセルの街中を逃走するマディ。「ただの鍵屋だ」というセリフで締めくくられており、フィルムノワールの雰囲気とクライム要素が組み合わさった映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）