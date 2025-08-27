27歳になった齋藤飛鳥、年齢を重ねて考え方に変化「許容範囲が広がっているのかな」

8月25日、ファッション雑誌『sweet』の公式YouTubeチャンネルにアップされた動画に、元乃木坂46の齋藤飛鳥が登場。昔と今と考え方の変化などについて語った。

動画では、8月10日に27歳の誕生日を迎えた齋藤へのインタビューの様子が公開され、“27歳になったらこんな女性になっていたいと思っていた理想像はあるか？”という質問が投げかけられる場面があった。

これに対して、齋藤は、「27ってなんか、もっとシュッとして背が高くなるようなもんだと思ってたんですけど。ずっと小さくて、あれ？っていう」「27の感じではないんだろうなって」と回答。

続けて、「同じ業界の方でも、同世代の方って“あ、27だよね”っていう」「悪い意味でもいい意味でもどっちでもなく、それぐらい大人だよねって思うような方が多いけど、間違えてるみたいな気持ちになります」と笑いながら語った。

また、「やっぱ若い時は、いた環境も環境だったから、ちょっとこう、自分にも他人にも厳しいみたいな。ちょっとこだわり強いし頑固なところがかなりあったけど、まあ今は全然」とコメント。

さらに、「いい意味で人からどう見られるとかもそんなに気にしなくなったし、逆に人のこともそんなに気にしなくなったし」「色々、許容範囲が広がっているのかなと思いますね」と、考え方の変化も明かしていた。