450ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×»î°û¥ì¥Ó¥å¡¼
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é450ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤¬2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤òºÌ¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿¼Àù¤ê¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂÊª¤¬GIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¯°û¤ó¤Ç¤½¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¨¢ ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ READY TO DRINK
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯(º¸)¡¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ(±¦)¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤³¤ì¡£ÎÐ´ðÄ´¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡ÖCoffee¡×¤ÎÍó¤Ë¤À¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯ÌµÅü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤Èº½Åü¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¹áÎÁ¤Î¤ß¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î»ºÃÏ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï450ml¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100mlÅö¤¿¤ê0kcal¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢»ÀÌ£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤¹á¤ê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¶ìÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¸åÌ£¤¬¤¹¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤ê¤Ã¤ÈÎä¤ä¤·¤Æ°û¤à¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡Ö±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÍ¾±¤¤¬°ú¤Î©¤Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡£
¥é¥Ù¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖCoffee¡×¡ÖMilk¡×¡ÖSugar¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤ÏµíÆý¡¢º½Åü¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¿©±ö¡¢¹áÎÁ¤Ê¤É¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï450ml¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100mlÅö¤¿¤ê31kcal¡£¥Ü¥È¥ë1ËÜÅö¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢139.5kcal¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÆ©ÌÀ¤Ê¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç°û¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡£
¿§¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡£
°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä´Å¤á¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤µ¤Ï¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò°û¤ó¤À¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Å¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤äµíÆý¤é¤·¤¤É÷Ì£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤ä¶ì¤ß¤Ï¡¢´Å¤µ¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ï¡Ö¹õÅü¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Î¥Ñ¥ó¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¤ËÅÐ¾ì¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÇÊÌ180±ß¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤¬ÀÇÊÌ190±ß¤Ç¤¹¡£