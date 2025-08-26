日本航空（JAL）は、「JAL PayマイルUPプログラム」を11月1日に開始する。

利用額に応じたショッピングマイルの基本積算率は国内決済が0.5％、海外決済が1.2％で、JAL PayやJAL NEOBANKのご利用状況に応じて、積算率が上がる。詳細は10月下旬ごろまでに公開する。

同日からは、ANA Pay、au PAY、ICOCA、IDARE、MIXI M、nanaco、PASMO、Suica、WAON、くまモン!Payなどでの利用での積算率は0.1％に引き下げる。日本円から外貨、外貨から日本円への両替でのマイル付与を終了し、海外利用の精算率に含む形とする。

JAL NEOBANKからの2万円以上のチャージとJAL Payの2万円以上の利用で毎月150マイルがもらえる「JAL NEOBANKマイルプログラム」は終了する。

JAL Life Statusポイントの積算は、従来のショッピングマイルと両替マイルの積算に応じたものから、マイルの積算に応じたものに変更する。JAL NEOBANKからJAL Payの米ドルチャージの手数料も新たに設定する。

JAL Payプリペイドカードの発行手数料は1,100円に据え置くものの、条件の達成や海外での対面決済でポイントバックする。