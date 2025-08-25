ÌÚÀ±Ãµººµ¡¡Ö¥¸¥å¥Î¡¼¡×¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÀ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿
by NASA's Marshall Space Flight Center
¥¸¥å¥Î¡¼¤Ï2011Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿NASA¤ÎÌÚÀ±Ãµººµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤ËÌÚÀ±¤Î¼þ²óµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ´ÑÂ¬¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë´ÑÂ¬¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â·«¤êÊÖ¤·±¿ÍÑ´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¡¢À¸ÃÏºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤â¥¸¥å¥Î¡¼¤ÏÌÚÀ±¤Î´ÑÂ¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥Î¡¼¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÀ±¤ÎÇ§¼±¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³Ø»ï¤ÎScientific American¤¬¥¸¥å¥Î¡¼ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î·Ð°Þ¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.scientificamerican.com/article/how-nasas-juno-probe-changed-everything-we-know-about-jupiter/
¢¡¥¸¥å¥Î¡¼Ãµººµ¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î·Ð°Þ
ÌÚÀ±¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤ÎÆâÂ¦¤«¤é5ÈÖÌÜ¤Î¸øÅ¾µ°Æ»¤ò¼þ²ó¤¹¤ëµðÂç¥¬¥¹ÏÇÀ±(ÌÚÀ±·¿ÏÇÀ±)¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿ÏÇÀ±¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Î¡¼Ãµºº·×²è¤Î¼çÇ¤²Ê³Ø¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¥¹¥È¸¦µæ½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥¸¥å¥Î¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤ÇÌÚÀ±ÆâÉô¤òÄ´¤Ù¡¢ÌÚÀ±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿½é´ü¤ÎÂÀÍÛ·Ï¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÌÚÀ±¤¬ÃÏµå¤Ê¤É¤Î·ÁÀ®¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãµººµ¡¤Î¡Ö¥¸¥å¥Î¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢ÌÚÀ±¤Î¸ì¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥Þ¿ÀÏÃ¤Î¿À¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥Ô¥Æ¥ë(Jupiter)¤ÎºÊ¥æ¡¼¥Î¡¼(Juno)¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥Ô¥Æ¥ë¤Ï¼«¤é¤Î°»ö¤ò±À¤ÇÊ¤¤¤±£¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥Î¡¼¤Ï¤½¤Î±À¤òÆ©»ë¤·¡¢¥æ¡¼¥Ô¥Æ¥ë¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤Ë¤ÏÌÚÀ±¤Î¸ü¤¤±À¤ò¸«Æ©¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÀ±¤Î¾ÜºÙ¤Ê»Ñ¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼Ãµººµ¡¤¬ÌÚÀ±¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤Ï¡¢NASA¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Ê¸¦µæ½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Âç³Ø¤Ç¹Ö±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¤¬»£±Æ¤·¤¿ÌÚÀ±¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
by Kevin Gill
¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Ê¸¦µæ½ê¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¸å¤ËÌÚÀ±¤ÎÂçµ¤¤ä¼§¾ì¤òÄ´ºº¤¹¤ëÌÚÀ±Ãµººµ¡¥¬¥ê¥ì¥ª¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ê¥ì¥ª¤Ï1995Ç¯¡Á2003Ç¯¤ËÌÚÀ±¤ò¼þ²ó¤·¤ÆÌÚÀ±Ãµºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÚÀ±¤Î³Ë¤äÍò¤ÎÀ¼Á¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤é¤Ï21À¤µª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢11²¯¥É¥ë(Ìó1600²¯±ß)¤òÅê¤¸¤Æ¥¸¥å¥Î¡¼¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¸¥å¥Î¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê
Åö½é¡¢¤ï¤º¤«¤Ê½ÅÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ç¤µ¤¨Ãµººµ¡¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤Ë¤Ï²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²Ê³ØÅª¤ÊÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌÚÀ±¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËJunoCam¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥Î¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÌÚÀ±¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤òÃø¤·¤¯Îô²½¤µ¤»¤ëÊü¼ÍÀþ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãµººµ¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼×ÊÃ(¤·¤ã¤Ø¤¤)¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Î¡¼¤ÏÊü¼ÍÀþÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊü¼ÍÀþÎÌ¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤ÌÚÀ±¤Î¶Ë¾å¶õ¤ò¼þ²ó¤¹¤ëµ°Æ»¤òÉÁ¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÀÜ¶á»þ´Ö¤Ç´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦¡×¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤ò¥Á¥¿¥óÀ½¤ÎÊÝ´É¸Ë¤Ë¼ý¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Î¡¼¤ÎÌÚÀ±¼þ²óµ°Æ»¤ò¼¨¤·¤¿¿Þ¤¬°Ê²¼¡£Èó¾ï¤ËÂç¤¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÌÚÀ±¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥¿¥óÀ½¤ÎÊÝ´É¸ËÆâ¤Îµ¡´ï¤ÏÃµººµ¡ËÜÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢800Ê¬¤Î1¤·¤«Êü¼ÍÀþ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
by Matthew Twombly
¢¡¥¸¥å¥Î¡¼¤Ë¤è¤ëÌÚÀ±¤Î¼Ì¿¿»£±Æ
¥¸¥å¥Î¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃµººµ¡¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ç¯´Ö¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂç¾æÉ×¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÚÀ±¤Î¶Ëµ°Æ»¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤ÏÌµ»ö¤ËÌÚÀ±¤Î¶Ëµ°Æ»¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½ÅÎÌ¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅëºÜ¤µ¤ì¤¿JunoCam¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÌÚÀ±¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¥¸¥å¥Î¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿ÌÚÀ±¤Î²èÁü¡£´ñÌ¯¤Ê±²´¬¤ä¤¦¤Í¤ê¤¬É½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËµðÂç¤Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ë¥È¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
by NASA's Marshall Space Flight Center
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿JunoCam¤¬»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎNASA¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JunoCam Images - NASA Science
https://science.nasa.gov/gallery/junocam-images/
¢¡ÃÏµå¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÚÀ±¤ÎÍë
¾ï¤ËÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÌÚÀ±¤Ç¤ÏÍë¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Íë¤Ï¡ÖÃÏµå¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÍë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÄÌ¾ï¡¢Íë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï±ÕÂÎ¤Î¿å¤¬É¹¤Î·ë¾½¤È¤Ö¤Ä¤«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤¬Íë¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¹âÅÙ¤ÏÉ¹¤Î·ë¾½¤·¤«Â¸ºß¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¶Ë´¨¤ÎÎÎ°è¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÌÚÀ±¤ÎµðÂç¤Ê±À¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¥¸¥å¥Î¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÌÚÀ±¤Î±À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£Íò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿É¹¤Ï¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤È·ë¹ç¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÉÔÅà±Õ¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÉ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¹âÅÙ¤Ç¤â¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¿å¤ò±ÕÅ©¤Î¾õÂÖ¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Õ±Õ¤¬¾å¾º¤¹¤ëÉ¹¤Î·ë¾½¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤ÈÅÅµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹âÅÙ¤ÇÍë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈÊü¼Í·×¤Ï¡¢ÌÚÀ±¤ÎºÇ¾åÁØ¤Ë¤¢¤ëÂçµ¤¤Î°ìÉô¤«¤é¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹â¹âÅÙ¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬¿å¤ò±ÕÂÎ¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö±ÕÂÎ¤¬É¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂç¤Î²ô¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬ÌÚÀ±¤Î¿¼Éô¤ËÍî²¼¤·¤ÆÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
'Shallow Lightning' and 'Mushballs' Reveal Ammonia to NASA's Juno Scientists - NASA
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/jpl/shallow-lightning-and-mushballs-reveal-ammonia-to-nasas-juno-scientists/
¢¡ÌÚÀ±¤Î³Ë¤ÎÆæ
ÌÚÀ±¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÖÌÚÀ±¤ÎºÇ¤âÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë³Ë¤Ï²¿¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Î¡¼¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÏÇÀ±¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´äÀÐ¤È¶âÂ°¤«¤é¤Ê¤ë³Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤È¡¢¡ÖÃæ±û¤Ë¤ÏÄ¶°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¤ÎµåÂÎ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬ÍÎÏ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌÚÀ±¤ÎºÇ±üÉô¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¸ÇÂÎ¤È»×¤ï¤ì¤ë³Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÁØ¤Ë½ù¡¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Ï³Ë¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ë·èÄêÅª¤Ê¶³¦¤¬¤¢¤ëÃÏµå¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ê³Ø¼Ô¤é¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢µðÂç¤ÊÏÇÀ±¤Ç¤¢¤ëÌÚÀ±¤Ï·ÁÀ®²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´äÀÐ¤äÏÇÀ±¥µ¥¤¥º¤ÎÇËÊÒ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î½Å¸µÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸µÁÇ¤Ï¾åÁØ¤ÎÂçµ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¤âÆâÂ¦¤Î³Ë¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö½Å¸µÁÇ¤Ï½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ë¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÌÚÀ±¤Î±ÒÀ±¥¤¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸«
¥¸¥å¥Î¡¼¤ÏÌÚÀ±¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÚÀ±¤Î±ÒÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î±ÒÀ±¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¥¬¥Ë¥á¥Ç¤ÈÆâÉô¤Ë³¤¤ò»ý¤Ä¥¨¥¦¥í¥Ñ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î±ÒÀ±¤Î²½³ØÁÈÀ®¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³è²Ð»³¤ò»ý¤Ä¥¤¥ª¤È¤¤¤¦±ÒÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
²Ê³Ø¼Ô¤é¤Ï1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥¤¥ª¤Î²Ð»³³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÚÀ±¤ò¼þ²ó¤¹¤ëÂÊ±ß(¤À¤¨¤ó)µ°Æ»¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÀ±¤Ë¶á¤¤»þ¤Ï¥¤¥ª¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÎÏ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢±ó¤¤»þ¤Ï½ÅÎÏ¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊóÉü±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ª¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÄ¬¼®(¤Á¤ç¤¦¤»¤)ÎÏ¤¬À¸¤¸¡¢Âç¤¤ÊËà»¤¤ÈÂçÎÌ¤Î¥Þ¥°¥Þ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Â¿¤¯¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¥¤¥ª¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤·¤¿¥Þ¥°¥Þ¤Î³¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥å¥Î¡¼¤¬¥¤¥ª¤ÎÃÏÉ½¤«¤é1450km°ÊÆâ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥°¥Þ¤Î³¤¤Îº¯À×¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¥Þ¥°¥Þ¤À¤Þ¤ê¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¸¥å¥Î¡¼¤Îº£¸å
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢Êü¼ÍÀþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¸¥å¥Î¡¼¤ÎËÜÂÎ¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÉô¤Îµ¡´ï¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¥¸¥å¥Î¡¼¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤â´ÑÂ¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë3Ç¯´Ö¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó±äÄ¹¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌÚÀ±¤Î¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ò¤è¤ê¤è¤¯´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¥¸¥å¥Î¡¼¤ÏÏ·µà²½¤äÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤¬¿Ô¤¡¢¼«ÎÏ¤ÇÌÚÀ±¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Scientific American¤Ï¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃµººµ¡¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿À®²Ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Î¡¼¤Ï¡¢ÌÚÀ±¤¬Ã¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤ÉÉÔ²Ä²ò¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ËÏÇÀ±·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë»þÂåÃÙ¤ì¤Î¹Í¤¨¤ò¼¡¡¹¤È¼Î¤Æµî¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤Î±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÂÀÍÛ·ÏºÇ°¤ÎÊü¼ÍÀþ¤«¤é¼«¤é¤ò¼é¤ëÊýË¡¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£