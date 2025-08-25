元日本テレビのフリーアナウンサー笹崎里菜（33）が24日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。日テレをやめて「良かったこと」を明かした。

番組には、日本テレビを23年末に退社した笹崎、昨年6月に退社した尾崎里紗（32）、TBSを昨年3月に退社した宇内梨沙（33）のフリーアナウンサー3人が出演。笹崎と尾崎は日テレ同期入社で「何でも話す仲」であることや、笹崎と宇内は入社前から知り合いで、「タコパ」をしながらM−1グランプリを見た経験があることも紹介された。

笹崎は、手相占いの大串ノリコ氏から、感情線が多すぎるため「気を使いすぎて疲れちゃう人。1人になりたい時間があって必ずどこかで引きこもる時間が必要になっちゃう」と指摘されると、左手で口元を押さえ苦笑。「まさにそうです」とつぶやいた。

続けて「会社辞めて一番良かったなと思ったのが、気疲れがスゴすぎて、意外と感じてないところでストレス感じてたんだな、ってことが多すぎて。考えなくてもいいものから抜け出せた、というのが本当に良かったなと思ってます」と語った。

宇内に「同じく…アナウンサーって職業って、センシティブに感じやすくなかったですか」と同調されると、笹崎は「こうあるべき、みたいなところに」とうなずいた。宇内も「きちんとしてるべき、正しい日本語が完璧に扱えるべきとか、いろんな“べき”を自分に与えすぎていて、まわりがそこまで求めてなくても、自分にストレスを与えてしまっていた」と完全同意した。