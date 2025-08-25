この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大葉を大量に購入したものの「使い切れるか心配…」という方に朗報だ。管理栄養士のリノベ食堂さんが、自身のチャンネルにて『大葉を大量消費できる”超簡単”な大葉料理３品｜おつまみとしてもおすすめ！夏にぴったりなズボラ向けレシピ』と題した動画を紹介。動画の冒頭で「たくさん入っているので、しなしなになる前にちゃんと使い切れるかちょっと心配です」と本音を明かしつつ、「我が家でよく作る大葉を大量消費できて、おつまみにもなるレシピ」を紹介した。



まず1品目は定番の『即席梅きゅうり』。洗ったきゅうりを板摺りし、棒で叩いて手で割るだけという手軽さが魅力で、調味料には白だしや練り梅、ごま油、かつお節を合わせる。「梅きゅうり、シャキシャキっとしたきゅうりの歯ごたえと梅のさっぱりとした風味で、とっても美味しいですよね」と、リノベ食堂さん自身もお気に入りの一品だという。大葉も「今回きゅうり2本で、たっぷりめに20枚入れました」と大胆に使用し、「簡単で2、3分でできる典型的なズボラ飯」と太鼓判を押した。



2品目は『大葉たっぷり巻き巻き餃子』。豚こま肉に軽く塩コショウを振り、餃子の皮に大葉と共に乗せてくるくる巻いて焼くだけの、手間いらずなスタイル。「具材を細かく切ったり包んだりするのは手間、と思う時にぴったり。大葉も1枚ポンと入れればいいので、細かく切る手間も省けるのがポイント」と解説し、「かなり時短で美味しく作れる」と語った。



締めの3品目は『大葉と梅のしらすご飯』。「ご飯に大葉、しらす、梅、ごまを乗せるだけで完成」と紹介し、「混ぜ込んで梅しそおにぎりにするのもおすすめ」とアレンジ方法も披露。動画の締めでは「おつまみとか言いながら締めのご飯から食べてしまいました。美味しかったです」と素直な感想を述べ、「夏にぴったりな大葉料理。とっても簡単なのでぜひお試しください」と視聴者に向けてメッセージを送った。



大葉が余って困った時の救世主レシピとして反響を呼びそうだ。