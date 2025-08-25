「フランスで不完全燃焼→一時帰国→異国で覚醒→５大リーグ復帰」ブンデスリーガデビューのパリ五輪世代”元10番”に森保監督が言及「今後求められるのは…」
現地時間８月23日、今季フライブルクに加入した鈴木唯人がブンデスリーガデビュー。アウクスブルクとのホームゲーム（開幕節）でスタメン出場した日本代表MFはトップ下を任され、チャンスを演出しつつ、自らフィニッシュに絡むなど積極的なプレーを見せた。
残念ながらチームは１−３と敗戦。鈴木自身もゴールを奪えず悔しいデビュー戦となったが、アグレッシブに仕掛ける姿勢は次戦に期待を抱かせた。
８月24日のFC東京対京都サンガF.C.戦後に囲み取材に応じた日本代表の森保一監督は鈴木の出来について尋ねられると、「それなりにボールを受けていた印象です」と答えた後に言葉を継いだ。
「チームからの信頼を得るには具体的な仕事ができるようにならないと。そこは今後求められると思いますが、良いトライはしていました」
フランスのストラスブール、デンマークのブレンビーを経て、ドイツのフライブルクにたどり着いた鈴木の足跡を日本代表指揮官は評価している。
「フランスでなかなか上手くいかなかったところから一旦日本に帰国し（清水エスパルスに復帰）、その後にデンマークで自信をつけて、５大リーグに戻ってきました。その道程に彼の成長は見えます」
フランスで不完全燃焼→一旦帰国のち異国で覚醒→５大リーグにカムバック。パリ五輪世代でアンダーカテゴリーの代表では“10番”を背負う実績もあった実力者が相応の舞台でその才能を本格的に開花させようとしているからか、森保監督のコメントからは確かな期待を感じ取れた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
