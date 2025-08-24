『ハンター×ハンター』冨樫義博、原稿の進捗説明に大反響 久々のSNS更新で「再開近いかな」「超激アツ」
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が先日、自身のXを更新し、第413話の進捗状況について説明した。なお、冨樫氏のX更新は、2024年12月21日以来、約9ヶ月ぶりで、ネット上ではファンより歓喜の声があがっている。
【写真】すごっ！冨樫義博が描いた第413話の原稿
Xでは「No.413 背景指定完了」と説明。写真で原稿の一部を公開すると、ネット上では「うおおおおお！」「ヤバい！超激アツ」「お久しぶりです！！」「冨樫先生おかえりなさい！とっても嬉しいです」「最高や！」「いよいよ再開近いかな」などと反応している。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
