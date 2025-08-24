ロックバンド「怒髪天」が24日、公式SNSを更新。23日の横浜公演の客席で痴漢被害や迷惑行為が発生したとして声明を発表した。

怒髪天の公式SNSで「『怒髪天 presents BAKA CLASICO 2025 "昭和100年男呼唄 〜横浜編〜" 』8/23（土）F.A.D YOKOHAMA公演におきまして、公演終了後に複数のお客様より迷惑行為、痴漢行為の被害を受けたとのご報告を頂きました」と報告。

「Barカウンター付近で酩酊状態の方がおり、他の方がドリンク引換、並びにドリンク購入をすることが困難だった迷惑行為」ならびに「公演中、客席内にて痴漢行為の被害」があったことを伝えた。

「迷惑行為、特に痴漢行為含めた犯罪行為に関しては決して許される行為ではありません。今後、迷惑行為、特に痴漢等犯罪行為の被害にあわれてしまった方、並びにそのような行為を見かけた方は公演中でも一切問題ございませんので、お近くのスタッフ、運営係員、会場スタッフ様等にお声がけください」と呼びかけ「怒髪天の公演におきましてそのような行為が特定された場合には、公演中であっても中断し厳正に対処致します」とした。

そして「この度、被害に遭われたお客様には、ご不快な思いやご心痛をお掛けしてしまい、残念でなりません。今後もご来場された全ての方が心よりお楽しみいただける、安全なライブ空間の提供に努めて参りますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。