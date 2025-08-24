この【GU黒トップス】が990円だと！？ まるっと真似したい♡「モノトーンコーデ」

コーデに迷った時、やっぱり頼りになるのは品よく決まるモノトーンのアイテム。色合わせに悩まず、自然と大人っぽくまとまるのが魅力です。【GU（ジーユー）】には、そんなモノトーンコーデを手軽に完成させる黒トップスが豊富にラインナップ。今回は990円でゲットできるトップスを主役にした、今すぐ真似したいモノトーンコーデを紹介します！

暑い日にも過ごしやすいドライ素材コーデ

【GU】「ドライウエストタックT」\990（税込）

吸汗速乾機能付きのTシャツは、晩夏から初秋までフル稼働してくれる1枚。ウエストタックが効いているから、シンプルなワンツーでも奥行きのあるシルエットに。同じくドライ素材の黒スカートを合わせれば、暑い日も過ごしやすそうな大人カジュアルが完成。アクセサリーやシルバーカラーのパンプスをプラスすれば、程よく華やぎが加わり、お出かけにも映えるスタイルに仕上がります。

ドレープ素材シャツでこなれた綺麗めコーデに

【GU】「ドレープシャツ（半袖）」\990（税込）

落ち感のあるドレープ素材のシャツは、さっと着るだけでこなれた雰囲気になれるアイテム。ここにワイドパンツを合わせることで、メリハリが生まれて、スタイリッシュなムードのコーデに仕上がります。あえてカチッと着るのではなく、ボタンを開けて抜け感を意識するのがオシャレ見えのコツ。ゴールドカラーのバブーシュをプラスすれば、さらに都会的な印象も加わりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M