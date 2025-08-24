「結婚式は延期してよ」20年来の親友が身勝手な要求をしてきて…積年の怒りが頂点に【ママリ】

親友の「欠席ではなく延期」発言に驚きを通り過ぎて怒りがこみ上げる

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。コロナ禍でいろいろな場所やイベントへの規制が厳しかったころは、多くの人が感染症予防に過敏になっていましたよね。結婚式などでも、身内だけで終えたり、参加を見合わせたりした人もいるのではないでしょうか。ただ、一度参加を強く希望したイベントを辞退する時は、主催側の都合についても思いを馳せられるといいのかもしれません。

主人公のセミは、漫画家を目指して東京で暮らしている20代の女性です。出身地の東海地方には幼稚園のころから仲良くしている世羅・星佳という親友がいます。セミは1年間同棲をしていた彼氏と結婚することになり、結婚式の準備を進めます。





世羅と星佳は「セミの結婚式だから、ぜひ自分たちが司会をやりたい！」と言ってくれ、セミも含めてブライダルプランナーさんとも打ち合わせを進めていました。しかし時はコロナ禍がまだ人々の心に不安を感じさせる時期。式を10日前に控えたある日、世羅と星佳から結婚式の参加についてある連絡が入ります。

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

コロナ禍の時期、大勢の人が集まる場所に行くことに不安を覚えた人はたくさんいるのではないでしょうか。とはいえ、自分たちから「司会をやりたい」と言い出していた結婚式なので、セミさんが「今さら」と思うのも無理はないのかもしれません。



不測の事態というのは、いつ・どこで起こるか分からないので、自分で手を挙げたことでも不慮のできごとで参加できなくなる場合もあります。ただ、あらかじめ分かっている「不安」や「気になること」があるなら、参加に向けて最大限の努力をしておくか、自分の性格を鑑みて最初から手を挙げることをひかえるのも大切かもしれませんね。



自分だけの旅行などなら良いですが、今回のように誰かの人生に深くかかわる件についてはなおさらいろいろな配慮をした上で参加を決めることが大切に思えます。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）