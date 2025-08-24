·Þ¤¨¤¿½Ð»ºÅöÆü¡Ö·ì±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤Æ¤ë¡©¡×ÉÔ°Â¤¹¤®¤ëÌµÄËÊ¬ÊÚ¥¹¥¿ー¥È¡Ã½Ð»º¥ì¥Ý#4¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Í½ÄêÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÎÆü¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿Ç¥ÉØÀ¸³è¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿kantabou¤µ¤ó¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢½Ð»º¤ÎÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½Ð»ºÅöÆü¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¤¿¤á¡¢Ëã¿ì¤òÆþ¤ì¤ëkantabou¤µ¤ó¡£ÉÔ°Â¤Ç¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë°å»Õ¤ä½õ»º»Õ¤Î²ñÏÃ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢kantabou¤µ¤ó¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¤«¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÎËã¿ì¤¬Æþ¤ê¡¢Â³¤¤¤ÆÂ¥¿ÊºÞ¤ÎÅêÍ¿¤¬³«»Ï¡£½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤Ë¡¢kantabou¤µ¤ó¤Î¶»¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿½Ð»ºÅöÆü¡Ä¡£
Ëã¿ì¤äÂ¥¿ÊºÞ¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ½Ð»º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î½Ð»º¤ÎÊª¸ì
½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿kantabou¤µ¤ó¡£
Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¡£½Ð»º¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï½½¿Í½½¿§¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê½Ð»º¤Ç¤¢¤ì¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂº¤¯¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ÎÞ¤¹¤ëÆü¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î½Ð»º¤ÎÊª¸ì¡×¡£Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
