ÅìÌî¹¬¼£¡¡¸µ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¦ÀÆÆ£¿µÆó¤¬À¤ÏÃ¿Í¤ËÊü¤Ã¤¿àÄ¶ÌµÎéá¤Ê°ì¸À¤òË½Ïª¡Ö±²Ãæ¤Î»þ¤Ç¤¹¤è¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£²£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¤¬À¤ÏÃ¿Í¤ËÊü¤Ã¤¿àÌµÎé¤Ê°ì¸Àá¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦µÈÅÄ·ë°á¡£µÈÅÄ¤¬ÅìÌî¤ÈÈþÍÆ¼¼¤ÎÃ´Åö¤¬°ì½ï¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¸À¤¦¤Æ¤¿¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡ØµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«º£ÅÙ¥é¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢µ¤¹çÆþ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¡£ÌÌÇò¤¤¤·¡£¤¢¤Î¿Í¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤ó¤«¤Ê¡Ä¤Þ¤¢¸À¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤«¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢º£¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢¡Ê¤½¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Ë¡Ë¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¦¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡£¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬À¤ÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ê¤½¤Î¿Í¤¬¡Ë£Õ£â£å£òÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÀ²Ã³²ÊóÆ»¤Ç¡Ë±²Ãæ¤Î»þ¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¶â¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¡ÊÀÆÆ£¤¬¡Ë¡Ø¤¦¤Ê¤®¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡Ø¤¹¤´¤¤Ê¢Î©¤Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÈÅÄ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¡¢ÀºÉÕ¤±¤ó¤Í¤ó¡ª¡¡º£¡¢¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡ª¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£