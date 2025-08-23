¥¹¥Þ¥Û£²»þ´Ö¤Þ¤Ç¾òÎã¤Ë»ÔÌ±¤â»¿ÈÝ¡¢Â¦¶á»ÔµÄ¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÆüËÜ½é¤È¤«¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡×¥²ー¥à¾òÎã¤Î¹áÀî¸©¤È¤¢¤ÎÌ¾¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤Æ¤ß¤¿
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¤ÈÍøÍÑÀ©¸Â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾òÎã°Æ¤¬Á´¹ñ½é¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤À¡£¾òÎãÌ¾¤Ï¡ÖËÌÀ»Ô¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤Ç¡¢ËÌÀ»Ô¤Î¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï8·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤ò»ÔÌ±¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£8·î25Æü¤ÎµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢10·î1Æü¤«¤é»Ü¹ÔÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¾òÎã¤ËÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÌÀ»ÔÌ±¤«¤é¤Ïº¤ÏÇµ¤Ì£¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü¤Ë2»þ´Ö¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¹â¶¶Ì¾¿Í¤«¤è¡×¡Ä¹â¶¶Ì¾¿Í¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëµ®½Å¼Ì¿¿
¡Ö²ÈÄíÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î¾òÎãÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¡×¡Ö¾òÎã°ÆÄó½Ð¡×¤Ê¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡Öº£¤µ¤é´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¾òÎã¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡×¡ÖÂ¾¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡©¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï£±Æü£²»þ´Ö¤Ã¤Æ¡È¹â¶¶Ì¾¿Í¡É¤«¤è¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»ÔÀ¸³¶³Ø½¬²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¾òÎã°Æ¤¬½Ð¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÌò½êÆâ¤Ç²ð¸î¤ä»Ò°é¤Æ¡¢À¸³èº¤µç¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÌîÊÌ¤ÎÁêÃÌÂÎÀ©¤Ç¤Ï²ò·è¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ø½ÅÁØ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤ò7·î¤«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁë¸ý¤ËÉÔÅÐ¹»¤äÀ¸³èº¤µç¤Ê¤ÉÊ¡»ã¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÎã¤¬¿ô·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»öÎã¤ò¸«¤¿¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤¬Äó°Æ¤·¡¢²¿²ó¤«µÄ²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦Ãæ¤Ç¤³¤ÎµÄ°Æ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ã´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¯É½°Ê¹ß¤Î»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤È¿¶Á¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÌ±Á´ÂÎ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ò¹¯¤È¿çÌ²¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍýÇ°¾òÎã¤Ç¤¢¤ê2»þ´Ö¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼¨¤¹¿çÌ²»þ´Ö¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î2»þ´Ö¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Îº¬µò¤âÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë£±Æü¤Î¡ØÍ¾²Ë»þ´Ö¡Ù¤¬2»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë»È¤¦¤È·ò¹¯¤ä¿çÌ²¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¦»þ´Ö¤ä¡¢²ÈÂ²¡¦Í§Ã£Æ±»Î¤Ç³Ú¤·¤à¥²ー¥à¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï³ºÅö¹Ô°Ù¤Ë´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï2»þ´Ö¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä»È¤¦»þ´Ö¤ò¡¢²ÈÄíÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ò¡Ë»È¤¤ÊüÂê¤Ç¤Ï³Ø½¬¤ä·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾òÎãÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡Ø¤è¤¯½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡Ø²ÈÄí¤ÎÎÎ°è¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡Ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÌÀ»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤ÆÊò¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¹ÔÀ¯¤¬¸ý½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Ï³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÄí¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
°ìÎ§¤Î»ØÆ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£»ÈÍÑ¥ëー¥ë¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ø¥ëー¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï»Ô¤ÎÃ±°Ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¥ëー¥ëºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢ËÌÀ»ÔÆâ¤Î³Ø½¬½Î¹Ö»Õ¤Ï¡Ö»þÂåºø¸í¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö³Ø¹»¤â½Î¤â¶µºà¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î³Ø½¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿Ê³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤Ê¤É¤ÏÍ¾²Ë»þ´Ö¤òÊÙ¶¯¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤é¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤´¤È¤ËÀ©¸Â»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤ò¹ÔÀ¯¤¬¾òÎã²½¤·¡¢¤Ç¤â¶¯À©ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾òÎã²½¤Ë¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¡×
ËÌÀ»ÔµÄ¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÆüËÜ½é¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡×
¸½Ìò¤ÎËÌÀ»ÔµÄ¤é¤â¤ä¤äÈ¿ÂÐ¥âー¥É¤À¡£¤¢¤ëËÌÀ»ÔµÄ¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡Ù¡ØÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎ°Æ¤Ï¡©¡Ù¡Ø²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¼¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÃê¾ÝÅª¤Ê¾òÎã¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ØÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é·Á³¼²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¡¢µ¿Ìä¤ò¤¢¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤ë»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¿¦¤Î»ÔÄ¹¤Ï¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¾òÎã¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó»ÔÄ¹¤¬¤ª°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà¤ÏÆüËÜ½é¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¤éÂ¾¤Ë¾òÎã¤òÀ©Äê¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø2ÈÖÌÜ¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤â¤Îºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢X¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ö¹áÀî¸©¤Î¥²ー¥à¾òÎã¤Î¤è¤¦¤ËÌµ°ÕÌ£¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¹áÀî¸©¤Î¥²ー¥à¾òÎã¤È¤Ï2020Ç¯4·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¹áÀî¸©¥Í¥Ã¥È¡¦¥²ー¥à°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¾òÎã¡ÊÎáÏÂ2Ç¯¹áÀî¸©¾òÎãÂè24¹æ¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾òÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤ÈºÛÈ½º»ÂÁ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ê¸¶¹ð¤ÎÀÁµá¤Ï´þµÑ¡Ë¤¬¡¢¹áÀî¸©¤Î»Ò¤É¤âÀ¯ºö²Ý¤Ë¡¢¤³¤Î¾òÎã¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«Î¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾òÎã¤ÎÎÉ¤¤±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Î¤â¡¢Ê¿À®26Ç¯¤«¤é¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¾®Ãæ¹âÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾òÎã¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢¥²ー¥à¤È»Ò¤É¤â¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´²ÈÄí¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎÎáÏÂ6Ç¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î¥ëー¥ë¤ÎÍÌµ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤ÇÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤Î¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢2020Ç¯¤¬50.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯¤Ï53.7¡ó¤È¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î°¦ÃÎ¤Î¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¹ÔÀ¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¸ý½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¾òÎãÆâÍÆ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿¿°Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¡¢¥ëー¥ëºî¤ê¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹áÀî¸©¤Î¾òÎã¤â¥²ー¥à¤ò¶Ø¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤â°¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÌÀ»Ô¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥²ー¥à¤Ï£±Æü£±»þ´Ö¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¾¿Í¤Î¸«²ò¤Ï¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢40Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥²ー¥à¤Ï£±Æü£±»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦É¸¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÀ¤Âå¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡Ö¹â¶¶Ì¾¿Í¡×¤³¤È¹â¶¶Íø¹¬»á¤Ëº£²ó¤Î¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤¤ËÎÉ¤¤¾òÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤à¤·¤í¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Ãí°Õ´µ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤¨»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÂç¿Í¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥Í¥Ã¥¯¤ä¿çÌ²¾ã³²¡¢´ãÀºÈèÏ«¡¢Àº¿ÀÅª°ÍÂ¸¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤â»ëÎÏÄã²¼¤ä³ØÎÏÄã²¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ï·è¤·¤Æ»þÂåºø¸í¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ¹â¶¶Ì¾¿Í¤¬¡Ö¥²ー¥à¤Ï£±Æü£±»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦É¸¸ì¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¡¢»ä¤Ï¥Ï¥É¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¥áー¥«ー¤Î¤¤¤Á¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤ÄÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¥²ー¥à¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈºÝ¸Â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤«¤é1985Ç¯7·î26Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¥À¥¤¥¨ー¹áÄÇÅ¹¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ØÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÂç²ñ¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ø¥²ー¥à¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢É¸¸ì²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶Ì¾¿Í¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£²»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢³Æ²ÈÄí¡¢³Æ¸Ä¿Í¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤ËÍ¾²Ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤À¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¾òÎã²½¤¬¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¡¢»Ô¤ä³Ø¹»¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Ë¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
