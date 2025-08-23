¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡ÖÇ¥¿±£¹¥ö·î～Î×·î ËèÈÕÍè¤ë¤¾¡¢Á°¶î¿ØÄË¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·ÃåÆ°²è¤Ç¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±¸å´ü¤Î¡ÈÁ°¶î¿ØÄË¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ÈÀìÌç²ÈÌÜÀþ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÎ×·î¤ËÆÍÆþ¤·¤¿½é¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤ËÉÑÈË¤Ë¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ê¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤¬4Ê¬¤´¤È¤ÎÄê´üÅª¤ÊÄ¥¤ê¤¬Â³¤¤¤ÆÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯Á°¶î¿ØÄË¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤­¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÇ¥¿±9¥ö·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦ÉáÄÌ¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¤ï¡£»ÒµÜ¤¬¼ý½Ì¤·¤ÆËÜ¿ØÄË¤ÎÍ½¹ÔÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÁ°¶î¿ØÄË¤¬ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Ìë¤ËÁ°¶î¿ØÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÏÆ°Êª¡£ËÜÇ½Åª¤Ë°Å¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ê´Ä¶­¤ÇÊ¬ÊÚ¤¬½¸·ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌë¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¿À·Ð¤¬¤ªÊ¢¤Ë¸þ¤­¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤éÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¿ÕÄË¥¢¥×¥ê¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Î¤ª»º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÄ¥¤ê¤ò·×¤ê¤¹¤®¤ÆÈèÊÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄË¤ß¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜ¿ØÄË¡£°ìÄê¤ÎÄË¤ß¤¬Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂ³¤¯¤Ê¤éÁ°¶î¿ØÄË¤È¹Í¤¨¤ÆOK¡×¤È¸«¶Ë¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÃ±¤Ê¤ë»ÒµÜ¼ý½Ì¡¢Äê´üÅª¤ÊÄ¥¤ê¤Ê¤ó¤Æ9¥ö·î¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¡£Á°¶î¿ØÄË¤ä¤«¤é°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»º¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿Ê¤à¤â¤Î¡£¥ê¥ó¥®¥¹Æþ¤Ã¤¿¤éËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¤È»×¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¡Ö12¿ÍÌÜÇ¥¿±Ãæ¡¢½õ»º»Õ»Üºö¤Î»Ò°é¤Æ³Ø¹»¡¢¤¼¤ÒÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:02

Á°¶î¿ØÄË¤ÎÀµÂÎ¤ÈÇ¥¿±9¥ö·î¤«¤é¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½
04:26

Ìë´Ö¤ËÂ¿¤¤Á°¶î¿ØÄË¤È¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤Êý
09:05

ËèÈÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¶î¿ØÄË¡¡¤ª»º¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤à

´ØÏ¢µ­»ö

12人産んだ助産師HISAKOが断言「性別より『この子で良かった』が一番大事」

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤¬ÃÇ¸À¡ÖÀ­ÊÌ¤è¤ê¡È¤³¤Î»Ò¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×

 12人産んだ助産師HISAKO「産後1ヶ月は『ヌルヌルかな』と思うくらいゆっくりして！」出血・更年期リスクを解説

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö»º¸å1¥ö·î¤Ï¡ÈìÔÂô¤«¤Ê¡É¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡ª¡×½Ð·ì¡¦¹¹Ç¯´ü¥ê¥¹¥¯¤ò²òÀâ

 12人産んだ助産師HISAKO「園選びは『ママの直感』が一番！悩みすぎなくて大丈夫」

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö±àÁª¤Ó¤Ï¡È¥Þ¥Þ¤ÎÄ¾´¶¡É¤¬°ìÈÖ¡ªÇº¤ß¤¹¤®¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 60.20Ëü¿Í 3023 ËÜ¤ÎÆ°²è
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥­¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥­¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤­ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó60Ëü¿Í
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube