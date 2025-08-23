12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤¬¸ì¤ë¡ÖÁ°¶î¿ØÄË¤ÏËèÈÕÍè¤ë¡ª°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÇ¥¿±£¹¥ö·î～Î×·î ËèÈÕÍè¤ë¤¾¡¢Á°¶î¿ØÄË¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·ÃåÆ°²è¤Ç¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±¸å´ü¤Î¡ÈÁ°¶î¿ØÄË¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ÈÀìÌç²ÈÌÜÀþ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÎ×·î¤ËÆÍÆþ¤·¤¿½é¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤ËÉÑÈË¤Ë¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ê¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤¬4Ê¬¤´¤È¤ÎÄê´üÅª¤ÊÄ¥¤ê¤¬Â³¤¤¤ÆÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯Á°¶î¿ØÄË¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÇ¥¿±9¥ö·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦ÉáÄÌ¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤ï¡£»ÒµÜ¤¬¼ý½Ì¤·¤ÆËÜ¿ØÄË¤ÎÍ½¹ÔÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÁ°¶î¿ØÄË¤¬ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìë¤ËÁ°¶î¿ØÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÏÆ°Êª¡£ËÜÇ½Åª¤Ë°Å¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÊ¬ÊÚ¤¬½¸·ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌë¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¿À·Ð¤¬¤ªÊ¢¤Ë¸þ¤¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤éÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¿ÕÄË¥¢¥×¥ê¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Î¤ª»º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÄ¥¤ê¤ò·×¤ê¤¹¤®¤ÆÈèÊÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄË¤ß¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜ¿ØÄË¡£°ìÄê¤ÎÄË¤ß¤¬Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂ³¤¯¤Ê¤éÁ°¶î¿ØÄË¤È¹Í¤¨¤ÆOK¡×¤È¸«¶Ë¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÃ±¤Ê¤ë»ÒµÜ¼ý½Ì¡¢Äê´üÅª¤ÊÄ¥¤ê¤Ê¤ó¤Æ9¥ö·î¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¡£Á°¶î¿ØÄË¤ä¤«¤é°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»º¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿Ê¤à¤â¤Î¡£¥ê¥ó¥®¥¹Æþ¤Ã¤¿¤éËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¤È»×¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¡Ö12¿ÍÌÜÇ¥¿±Ãæ¡¢½õ»º»Õ»Üºö¤Î»Ò°é¤Æ³Ø¹»¡¢¤¼¤ÒÆþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó60Ëü¿Í