「何、何、何？」驚くFC東京指揮官、57回目の誕生日。手荒い祝福に脚光「急に監督抑え込むの面白すぎ」「雰囲気いい！」
FC東京の松橋力蔵監督が、８月22日に57歳の誕生日を迎えた。
同日にクラブの公式Xでは、選手やスタッフにサプライズで祝福される指揮官の動画を公開。突然スタッフに抑え込まれて「何、何、何？」と驚く松橋監督は、選手たちからパイや水を浴びせられ、「ハッピーバースデー！」の歓声も。その後はしきりに「ありがとうございます」と連呼した。
この投稿には、以下のような声が上がった。
「コーチ３人が急に監督抑え込むの面白すぎだろ笑」
「力蔵さんおめでとうございます」
「テル選手はじめ、周りのソワソワ感最高！ 雰囲気いい！ こういうチーム感大事！」
「力蔵さんの人柄が出とるな」
「みんなのクソガキ感最高」
「手荒すぎる」
「拳人の笑顔が悪そうだわ」
「オカテツ自分で塗りたくってる」
「全部の雰囲気が最高だよ」
チームの一体感が伝わるイベントだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】突然の祝福を受けるFC東京の松橋力蔵監督
