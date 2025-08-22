讃岐、MFノ・スンギの獲得を発表「現在、クラブの状況が厳しいことは認識しています」
カマタマーレ讃岐は22日、キジャンユナイテッドFC(韓国)のMFノ・スンギ(20)が加入することを発表した。
クラブ公式サイトを通じ、ノ・スンギは「現在、クラブの状況が厳しいことは認識しています。私は何一つ惜しまず、チームのために献身的に走ります。言葉より行動で、結果でお見せします。ファンの皆さんからの信頼にお応えできるよう、 最善を尽くします。たくさんの応援をお願いします」と意気込みを伝えた。
ノ・スンギの特長は「攻守にバランスの取れた選手」だという。
讃岐はJ3リーグ23試合を終え、18位に位置している。
