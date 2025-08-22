大谷はロッキーズ戦のスタメンから外れる

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間22日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地・ロッキーズ戦のスタメンから外れた。4月18日（同19日）には真美子夫人の第1子出産のため「父親リスト」に入り、2試合を欠場して以来。SNSでは「大谷翔平は今日は休養してるのか」と落胆の声が寄せられた。

大谷は20日（同21日）の同戦で今季10度目のマウンドにあがるも、4回に6安打を浴びるなど、9安打5失点で負け投手となっていた。登板翌日だったこの日はデーブ・ロバーツ監督が休養日にすることを明かしていた。

言葉通り、スタメンに大谷の名前はなし。チームは1番にはベッツ。指名打者にはスミス、4番にコンフォートが入った。

前日から欠場は決まっていたため、「早起きするのはやめておきます」「自分も観戦休養日にするので早起きしないで済みます」と話すファンも。一方で、「早く起きたのにお休みだった」「珍しく大谷君が休みで寂しいですね！」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）