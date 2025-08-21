河北裕介「ちょっとびっくりする」発色を高評価！プロも愛用ブランドの4色アイシャドウ

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第2弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【シュウ ウエムラ編】』を投稿。ブランドのPRではあるものの、河北さんなりの使用感について語ってくれていました！

■アイシャドウ

動画内で登場したのはこちら！

シュウ ウエムラ/アイスカルプト 税込7,480円（公式サイトより）

肌に溶け込むような発色の4色アイシャドウ！

こちらについて河北さんは「やっぱ発色いいね」「ちょっとびっくりすると思いますよ」と同ブランドならではの発色を評価。

その色味についても「主役になり過ぎないんだけど、ちょっと光があるよ、みたいなね」「ベースの色をまず明るくしてくれる」と絶妙な表現力だとコメント。

そして「やっぱりプロたちは結構持ってます」とプロも御用達のブランドだと語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他のコスメも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。