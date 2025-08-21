¾¼ÏÂ¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥¤¥·¥¤¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡©
¾¼ÏÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥·¥¤¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬2024Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1974Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¾¼ÏÂ¢ªÊ¿À®¢ªÎáÏÂ¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¥¤¥·¥¤¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡£
¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡Ê¤ª¥¤¥·¥¤¡Ë¡×¤ª¤«¤º¡×¤Ø¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÀÐ°æ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀï¸å¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ÎÊÑ²½¤È¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£¿©¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡¢3À¤Âå¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÌ±¿©¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Îµ²±¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¡¢Á´¼Ò°÷¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤³¤È¤Ë»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥·¥¤¤Î¤ª¤Ù¤ó¤È¥¯¥ó¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡È¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£¤Ç¤â¤³¤Î10Î³¡Ê°ìÂÞ10Î³Æþ¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤ª¤«¤º¤Ç·ä´Ö¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢Ä«¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤¢¤Ã¤µ¤ê±öÌ£¡Ê¥½¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Ä«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤«¤é¡¢¥«¥ì¡¼Ì£¡¢¾È¾Æ¤Ì£¡¢¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
50Ç¯´Ö¤ÇÌ£¤ä¸¶ºàÎÁ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢»þÂå¤Î¿©Âî¤äÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë1997Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ÈÌµÅº²ÃÄ´Íý¡Ê¢¨1¡Ë¡É¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¢¨1¡§À½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÇÄ´Íý¡¦²Ã¹©¡£¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤äÉ÷Ì£¤Ê¤É¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¾¼ÏÂ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¼çÉØ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤ë¸Ä¿ô¤âºî¤ë¥·¡¼¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö°Ê³°¤Ë¤â¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê¾ïÈ÷¿©¤È¤·¤Æ¾ï²¹ÊÝ´É²ÄÇ½¡Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Æ¯¤Êý¡¢²ÈÂ²·ÁÀ®¤ÎÊÑ²½¤È¡¢¤Þ¤¿¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤Æù¤«¤éºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢¼êºî¤êÉ÷¤Ë¤·¤ÆË¤«¤Ê¿©À¸³è¡¢¿©¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢½¼¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¡ª ¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¥·¥¤¤Î¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½/ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤í¤¦¡ª ¤È¼ÒÆâ¤ÇÏÃ¤¬¤è¤¯½Ð¤Þ¤¹¡£º¬ËÜ¤Ï¡È¤«¤é¤À¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¿´¤¬´î¤Ö¿©¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æ¿©ÉÊ»°Âç¸¶Â§¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÈÖ¹æ¡É¡È¸·ÁªÁÇºà¡É¡ÈÌµÅº²ÃÄ´Íý¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»°Âç¸¶Â§¤ò¼´¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»þÂå¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡È¿¿¡Ê¤Û¤ó¤È¤¦¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¼Ò°÷¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ã´Åö¼Ô¡£¡Öº£½©¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê²¿¤«¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¡¢¤¼¤Ò²æ¡¹¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤ò°ú¤Â³¤ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡ª¡×¤È¿·¾¦ÉÊ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë°ì¸À¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§ÀÐ°æ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)