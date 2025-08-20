¡Øwith MUSIC¡Ù¤ËµµÍüÏÂÌé¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢ÇµÌÚºä46¤é½Ð±é¡¡RIP SLYME¤Ï¡Ö¤ÉON¡×¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª
¡¡8·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢BE:FIRST¡¢Suchmos¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡¢RIP SLYME¡¢SEVENTEEN¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢ÇµÌÚºä46¡¢RIP SLYME¤Î5ÁÈ¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿RIP SLYME¤Ï¡¢5¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Ý¯°ææÆ¤«¤é¤Î¡Èwith¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡É¤Î¤Û¤«¡¢²Æ¤ËÄ°¤¤¿¤¤³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÂÀÍÛ¤È¥Ó¥¥Ë¡×¤È¡¢ºÆ½¸·ëÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ÉON¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î4·î¤«¤éÆÈÎ©¤·¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿µµÍüÏÂÌé¤â¡Øwith MUSIC¡Ù½éÅÐ¾ì¡£ÆÈÎ©¤·¤Æº¤¤Ã¤¿¡È¡û¡ûÃµ¤·¡É¤äÀ¤´Ö¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëµµÍü¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯´ë²è¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡ÖÊú¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µµÍü¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖThe truth¡×¤òÆü¥Æ¥ì·ÏÈÖÁÈ¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾²Î¾§¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤ÈÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬½Ð±é¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥åー15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇµÌÚºä46¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¡£Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤ÏTikTok¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Billboard JAPAN¤Î£¶¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ç¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë