不穏な空気が流れる日本人女子レスラーたちのバックステージで、唯一場を和ませている“ビジュ担当”。今週は鮮やかなピンクコーデとお団子ヘアで登場し、ファンから「笑顔に癒やされた」「モデル並みの美しさ！」と大きな反響を呼んでいる。

【画像】日本人女子、可愛すぎる“ツインお団子ヘア×ピンク衣装”

WWEスーパースターのカイリ・セインがXを更新。最新の「RAW」でも披露した全身ピンク＆お団子ヘアのニュールックでファンを楽しませた。

このところ“カブキ・ウォリアーズ”の盟友、アスカとイヨ・スカイの口論が度々勃発し、板挟み状態のカイリ。しかし今週の最新エピソードでは、バックステージで色鮮やかなピンクのトップスと黒いショートパンツ姿にお団子ヘアで登場。両者の口論やリア・リプリーを交えた荒々しいやり取りの後ろで、「困り顔」で“ビジュアル担当”を全うした。

ファンからは「女神降臨！会場に行きたい！」「似合いすぎてヤバいな」「笑顔に癒やされた」「このポーズ、自信満々でカッコいい！」「モデル並みの美しさ！」と絶賛コメントが並んだ。一方で、「カイリ大丈夫？」「身内の揉め事をどう解消している？」「イヨ、カイリ、アスカで上手く行くことを願ってる」「もう独り立ちした方がいい」など、ユニット内の不穏な状況を気にかける声も寄せられている。

