「旧SNS時代は終了。Web3.0時代のSNS成功戦略の鍵は〇〇。」で、マーケティング侍のりゅう先生が、これからのSNSの進化とWeb3.0時代の最新トレンドについて語った。動画では、SNSを取り巻く急速な環境変化や未来予想についてわかりやすく解説し、「SNSってのは、ただ拡散させていくだけじゃなくて、これからはより深いコミュニケーションが大切になってくると、そんな時代が今待っている」と強調。



まず、SNSがただの拡散ツールから“社会的インフラ”へと進化しつつあり、今後はエンタメ型と実務型の二極化、さらにYouTubeショートやTikTokのような「短尺動画×AI」の時代が到来していると解説した。「投稿者の参入障壁が劇的に下がっている時代。喋る人はAIでいい、中身がより重要な時代がやってくる」と独自の視点を示す。



さらに、ThreadsやX（旧Twitter）、マストドンなどSNSプラットフォームの新旧交代や国別ユーザーの動向、特にインド市場に注目。加えて、SNS世界の勢力図を大きく変えるキーワードとして、「分散型SNSプロトコル（アクティブパブ）」を解説。りゅう先生は「SNS界の“翻訳こんにゃく”」とユニークに例え、SNSの壁が壊れ、投稿が複数SNSで自由に拡散できる魔法のような世界になると、その破壊力と可能性を熱弁した。



「SNSは選ぶものではなく、いかに再発見されるかが勝負になる。良質な投稿は時間が経ってもAIのレコメンドで何度も露出され、ストック型資産として価値を生み続ける」と新時代の勝ち残り戦略を助言。企業もクリエイターも“どのSNSを使うか”ではなく“どんな質のコンテンツを発信するか”がより問われる時代だと警鐘を鳴らす。「今まではインフルエンサーがフォロワー数を競う時代だったが、これからはどれだけ深いエンゲージメント、信頼関係をリスナーと築けるかが成功の鍵」だとも語った。



「SNSは形を変え、ますます可能性が広がる。良い投稿を作り続けて、新しい時代を楽しもう」と呼びかけて、未来志向あふれるメッセージで動画を締めた。