ぴよりんがポーチにもなる

可愛らしいブランケットに!?

名古屋発の大人気スイーツ「ぴよりん」をモチーフにした「ぴよりんひんやりブランケット」。

公式オンラインショップ「ぴよりんMARKET」で8月20日(水)12時より販売スタート。

いつもの日常に癒しと快適さをプラス！大人女子の心をくすぐる可愛さだけじゃなくても実用性もしっかりと兼ね備えているということで、その魅力を徹底解説。

触れるたび、ひんやり幸せ

残暑も心地良く乗り越えられる

魔法のブランケット

まず注目したいのが、このブランケットのユニークなデザインです。「ぴよりん」の姿で持ち運びも自由自在！

使わないときは、付属している「ぴよりん」型のポーチにくるっと丸めて収納できる、ポーチ一体型なんです。

ポーチに収納した状態でも、ふわふわで愛らしい「ぴよりん」の姿が楽しめて、広げれば「ぴよりん」がデザインされたブランケットとして活躍！

使っていないときまで可愛いなんて、さすがは「ぴよりん」。

持ち運びにも便利なので、おでかけ時のひざ掛けや、オフィスの冷房対策としてもおすすめです。

コンパクトなサイズ感も魅力のひとつ。

収納する幅22×厚6×高23cmと、バッグにもすっと入るサイズで、かさばる心配もありません。

ブランケット自体のサイズは幅90×高100cm(約)と、ひざ掛けとしてちょうど良いサイズです。

ふたつの生地で季節を問わず大活躍！

このブランケットのもうひとつのポイントは、その快適な使い心地にあります。

表面には「接触冷感生地」が採用されて、肌に触れるたびにひんやり心地良い感触を味わえます。

「接触冷感生地」とは、熱伝導率が高い素材でできていて、肌に触れた瞬間に体温が生地へ移動するため、冷たく感じるという仕組みに。

まだまだ続きそうな厳しい暑さも、このひんやり感を利用して何とか乗り切りましょう。

そして、裏面は肌触りの良いタオル地で、気分や用途に合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。

タオル地の優しい肌触りは、リラックスしたいときのお昼寝や、肌寒いときの羽織りものにもぴったり。

夏はもちろん、秋から冬にかけても使えるため、オールシーズン手放せないアイテムになりそうです。

毎日がもっと楽しくなる！

ぴよりんがくれる癒しの時間

この「ぴよりんひんやりブランケット」は、様々なシーンで活躍してくれます。

例えば、冷房の効きすぎたオフィスや電車内での体温調節に。

リモートワーク中のひざ掛けにすれば集中力もアップしそうですね。

カフェで読書を楽しむときや、お昼寝のリラックスアイテムとしてもGOODです。

もちろん大切な人へのギフトにも最適です。

可愛らしいデザインと実用性を兼ね備えているので、「ぴよりん」好きの友人や家族に贈れば、きっと喜んでもらえルこと間違いなし。

価格は3,200円と、自分へのご褒美としても、ちょっとしたプレゼントとしても手に取りやすい価格帯です。

ぴよりんMARKETには他にも

心ときめくアイテムが満載！

「ひんやりブランケット」は「ぴよりんMARKET」でしか手に入らない限定商品ですが、その「ぴよりんMARKET」には、他にもたくさんの魅力的なアイテムが販売されています。

たとえば、おでかけのお供にぴったりな「ぴよりんおでかけ巾着」や、色々と便利な「ぴよりんクリアマルチケース」、デイリー使いの「ぴよりんジャガードハンドタオル」など、日々の暮らしを可愛く彩るアイテムがバラエティ豊かに揃っています。

さらに「ぴよりんMARKET」では、5,000円以上の購入で送料無料になる特典も。

新作の「ひんやりブランケット」と一緒に、他のアイテムをまとめて購入して、もっとお得にぴよりんライフを楽しみませんか？

改めて「ぴよりん」とは？

最後に、この可愛らしいモチーフの正体「ぴよりん」について改めて解説！

「ぴよりん」は、愛知県の地元食材である「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み込み、スポンジをまとわせてひよこの形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の2店舗と、JR勝川駅高架下の製造工房併設店舗「ぴよりんshopアトリエ店」で販売され、その愛くるしい見た目と優しい味わいで愛されています。

ずっと触れていたくなる

気持ちよさと可愛さ！

夏のお昼寝はぴよりんと

可愛くて癒されるだけでなく、実用性もバツグンな「ぴよりんひんやりブランケット」。

この夏、そして一年を通して、あなたの日常にそっと寄り添ってくれる、とっておきのアイテムになるはず！