画像は講談社の雑誌紹介ページ（https://shonenmagazine.com/smaga/）より

【週刊少年マガジン 2025年38号】 8月20日 発売 価格：400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年38号」を本日8月20日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアには乃木坂46の菅原咲月さんが登場。巻頭カラーにはヒロユキ氏の「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」、センターカラーには丹下茂樹氏の「生きたがりの人狼」がそれぞれ掲載される。

※『あひるの空』は作者体調不良のため、『はじめの一歩』、『女神のカフェテラス』、『ガチアクタ』は作者取材のため休載となります。ご了承ください。

※電子版では一部内容が異なる場合がございます。ご了承ください。