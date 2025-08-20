【GU×星のカービィ コラボレーション商品】 9月12日 販売開始 ※オンラインストアは9月12日8時15分より販売開始予定

GUは、「星のカービィ」とのコラボレーション商品を9月12日より販売する。

今回同社特設ページにて本コラボレーションのラインナップを公開しており、「カービィカフェ」のシンボル的な存在であるウィスピーウッズにスポットをあて、「UNDER THE WHISPY WOOS “ウィスピーウッズの森で会いましょう”」をテーマにした、プリティッシュなデザインを落とし込んだアイテムが多数登場している。

□「GU×星のカービィ」特設ページ

WOMEN

「ケーブルニットベスト Kirby」価格：2,290円

「ショートシャツ Kirby」価格：2,990円

「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」価格：2,990円

MEN

「Vネックカーディガン Kirby」価格：3,990円

「スウェットプルオーバー Kirby」価格：2,990円

KIDS

「KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby」価格：1,990円

「KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby」価格：2,290円

GOODS

「ポーチ Kirby」価格：2,490円

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C) G.U. CO., Ltd. All rights reserved.