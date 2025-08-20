GU×星のカービィコラボのラインナップ公開！ 「カービィカフェ」にスポットをあてたアパレルが多数登場9月12日より販売開始
GUは、「星のカービィ」とのコラボレーション商品を9月12日より販売する。
今回同社特設ページにて本コラボレーションのラインナップを公開しており、「カービィカフェ」のシンボル的な存在であるウィスピーウッズにスポットをあて、「UNDER THE WHISPY WOOS “ウィスピーウッズの森で会いましょう”」をテーマにした、プリティッシュなデザインを落とし込んだアイテムが多数登場している。
□「GU×星のカービィ」特設ページ
WOMEN
「ケーブルニットベスト Kirby」価格：2,290円
「ケーブルニットベスト Kirby」価格：2,290円
「ショートシャツ Kirby」価格：2,990円
「ショートシャツ Kirby」価格：2,990円
「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」価格：2,990円
「スウェットハーフジッププルオーバー Kirby」価格：2,990円
MEN
「Vネックカーディガン Kirby」価格：3,990円
「Vネックカーディガン Kirby」価格：3,990円
「スウェットプルオーバー Kirby」価格：2,990円
「スウェットプルオーバー Kirby」価格：2,990円
KIDS
「KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby」価格：1,990円
「KIDS(男女兼用)グラフィックスウェットシャツ Kirby」価格：1,990円
「KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby」価格：2,290円
「KIDS(男女兼用)スウェットフーディ Kirby」価格：2,290円
GOODS
「ポーチ Kirby」価格：2,490円
「ポーチ Kirby」価格：2,490円
⭐️ 予告 ⭐️- GU（ジーユー） (@gu_global) August 20, 2025
幅広い世代に人気の「星のカービィ」とのコラボレーション✨
『カービィカフェ』にスポットをあて、「UNDER THE WHISPY WOODS」をテーマにしたブリティッシュなアイテムが登場🌟
詳細はこちら👉https://t.co/B6kCkdmdNU
9/12(金)販売開始予定 https://t.co/HQrFFqpvNw pic.twitter.com/LJXYKzuXn7
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
(C) G.U. CO., Ltd. All rights reserved.