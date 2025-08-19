この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イチマルク FREE RIDE」は、案内役のJukia（ジュキア）が来日直後の米国人兄弟を“フリーライド”（観光案内とホテル送迎）する様子を収めた動画を公開した。企画は「日本に着いたばかりの外国人に無料で観光案内し、ホテルまで送迎する」というものだ。Jukiaが「ちょっと怪しい話ですよね」と冗談めかすと、兄弟は笑いながらその場で誘いに応じた。



兄弟は「日本に来たのは初めて」と話し、「ヨーロッパと南米には行ったことがあり、まったく違う文化を体験したかった」「カルチャーショックを受けたくて、日本に来たよ！」と語った。日本文化や食の印象については「アメリカ人は日本の文化や食をすごくリスペクトしてる」と述べ、特にセブン‐イレブンの店員の働きぶりに感銘を受けたという。さらに「自分の仕事に誇りを持って働いている」と姿勢に触れ、「アメリカはダラダラしすぎ」と対比しつつ「日本の働き方を見習いたい」と話した。



まずは「TiMELY Coffee & Drink Stand」で、弟は抹茶ラテを注文。Jukiaに勧められた兄は、ほうじ茶ラテを一口飲むと、2人そろって「おいしすぎる！」「今までの抹茶より全然おいしいよ！」と驚いた。



その後、「地元の人しか知らないような場所に行きたい」というリクエストに応え、提灯が並ぶにぎやかな「祐天寺み魂まつり 子ども盆踊り大会」へ。兄は「ディズニーランドに来た気分だよ！」と興奮。伝統的な型抜きにも挑戦したが、細かな図柄を選んでしまい「絶対無理だよ！」と苦笑いし、惜しくも失敗した。



旅の締めくくりは、楽しみにしていた焼き肉。「ふたご」でJukiaに勧められて、2人は初めて牛タンを口にし「めっちゃ美味い！」と笑顔を見せた。フィレ肉については「口の中で溶けるね！」「新鮮な味がするよ！」と感想を述べ、盛り合わせの小腸や冷麺などにも挑戦。「100点満点だよ！」「いい経験だったよ！」と満足げだった。



最後にJukiaが「最高の1日をありがとう！」と伝えると、兄弟も「声をかけてくれて本当にうれしいよ！」「最高の機会だったよ！」と応じ、国境を越えた交流の一幕が収められた。



