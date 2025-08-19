【北海道/犬のイベント】ドッグマルシェやキッチンカーも出店「さっぽろドッグフェスティバル」（アクセスサッポロ 屋外会場）8/30～8/31

こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。北海道で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

昨年も大盛況だった「さっぽろドッグフェスティバル」が、今年も開催決定！

2025年8月30日（土）・31日（日）の2日間、アクセスサッポロ屋外展示場にて、マルシェや愛犬と一緒に体験できるコンテンツ、グルメも楽しめます♪

また、大展示場では「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー」も同時開催されます。愛犬も一緒に入場できますよ～！

※昨年開催された様子はこちら！！

ドッグマルシェでお買い物&フードトラックでグルメを堪能

今年も全国から人気のお店が大集合！

こだわりのフードやおやつ、温もりあふれる手作り犬グッズに、機能性ばっちりのアイテムまで、バラエティ豊かなお店がずらりと並びます。

想いのこもった魅力あふれるお店がたくさん♪ お気に入りを見つけに行こう！！

また、爪切りや耳掃除などの「お手入れわんこサービス」や「しつけ相談会」を実施しているお店もあるので気になる方はぜひ足を運んでみてくださいね！

さらに、キッチンカーも登場するので、会場でのお食事タイムもお楽しみに！

おいしいグルメやスイーツが堪能できますよ～♪

愛犬参加型コンテンツ&わんわん抽選会に参加しよう！

愛犬と一緒に楽しめる企画も盛りだくさん！

昨年度は、愛犬と息を合わせてチャレンジする「ウォーターゲーム」、愛犬の体重を当てる「体重ぴったんこカンカン」、「アジリティ体験会」も開催されました！

今年も愛犬と一緒に体験できる企画が、イベント公式Instagramにて随時紹介されますのでチェックしてくださいね♪

【アジリティー体験会 by WISE DOG】

家庭でのマナートレーニング、アジリティー、しつけ、競技会に向けたトレーニングをしているWISE DOGさんによる、アジリティー体験会に参加することができます。

この機会に、初めてのワンちゃんもぜひチャレンジしてみてくださいね♪

参加料：1組500円

※予約制ではなく、当日会場にて受付

【わんわん抽選会】

各出店舗で抽選券をゲットして、わんわん抽選会にチャレンジしよう！

ワンちゃんも喜ぶグッズや「無料宿泊券」など豪華景品が当たるチャンスもありますよ～♪

※抽選券をもらえる条件は各店舗により異なります。

同時開催！「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025」

「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025」

大展示場にて同時開催される「北海道キャンピングカー＆アウトドアショー2025」

こちらも合わせて、愛犬と一緒に入ることができます！！※大展示場の入場は有料です。

※ペットを同伴する際には、イベント公式サイトのペット同伴のマナーをよく確認しましょう。

【前売券】電子チケット：800円

【当日券】紙チケット：1,200円、電子チケット：1,000円

【ペットケア費】500円

全国から人気のキャンピングカーや最新車種まで勢揃いします！！

見て回るだけでも、おでかけ気分が高まりワクワクできそうですよね♪

暑さ対策をして、ワンちゃんの体調もしっかり確認しながらイベントを楽しみましょう♪

暑さ対策をして、ワンちゃんの体調もしっかり確認しながらイベントを楽しみましょう♪

イベント詳細イベント名称 さっぽろドッグフェスティバル開催日時2025年8月30日（土）10時～17時・8月31日（日）10時～16時（雨天決行・荒天中止）場所アクセスサッポロ 屋外会場（幌市白石区流通センター4丁目3-55）入場料無料（大展示場の入場は有料）公式サイト