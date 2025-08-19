『仮面ライダーW』T2ガイアメモリの収納ケースが完全新規設計で登場
『仮面ライダーW』より「仮面ライダーW T2ガイアメモリケース」(22,000円)が登場する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「仮面ライダーW T2ガイアメモリケース」(22,000円)
第43話、第44話、そして『仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ』に登場したT2ガイアメモリの収納ケースが完全新規設計で登場。
ナンバーロック機能を搭載し、内部デザインの再現にもこだわった本格的な大型収納ケース。別売りのT2ガイアメモリ26本をセットすることで、壮観なディスプレイを楽しむことができる。財団Xのデザインを施した特製パッケージでお届け。
※本商品は下記のT2ガイアメモリに対応している。
・「CSM T2ガイアメモリver.2シリーズ」
・「DXサウンドカプセルガイアメモリ コンプリートセレクション2」
(C)石森プロ・東映
