Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¡ÖPROJECT R.E.D.¡×Âè1ÃÆ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤ÎBlu-rayÂè1´¬¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ Blu-ray COLLECTION 1¡×¤ò9·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ûÂè1´¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁüÆÃÅµÂè1´¬¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥®¤Á¤ã¤ó¤Î Ä¶¥®¥ã¥Ð¤¤! ¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡¹çÆ±ÆÃÊÌ·±Îý¡×¡ãÁ°ÊÔ¡ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥®¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê·±Îý¶õ´Ö¤Ë¤Æ¡¢Âç½¸·ë¤·¤¿¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡¤¬¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¡ÖÀº¿ÀÎÏ