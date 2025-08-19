＜40・50代夏ヘア＞"動き"で脱・疲れ顔！【レイヤーボブ】で若見え大成功かも♡

いつも通りおしゃれをしたつもりでも、「疲れてる？」と聞かれた経験はありませんか？ もしかしたら、ヘアスタイルの見直しが必要かも。特に夏は、湿気や汗でヘアスタイルが乱れやすく、疲れたような印象を与えやすい時期。そんな、“疲れて見える”現象に悩む40・50代におすすめしたいのが「レイヤーボブ」です。清潔感があり爽やかなボブヘアに、レイヤーカットを入れてさらに軽やかさをプラスすることで、若見えも目指せるはず。この夏、レイヤーボブでイメチェンを大成功させてみませんか。

夏映えする大人フェミニンヘア

最初にご紹介するのは、コンパクトなシルエットに仕上げたレイヤーボブ。ショートのような軽やかさとボブレングスの女性らしさを掛け合わせて、大人フェミニンな印象です。ポイントは、襟足は短めに整え、自然な外ハネに仕上げたところ。首まわりがすっきりと見え、夏映えしそう。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんによると、「短めクビレで外ハネが不安な方、パーマでつくれます」とのこと。

トップ長めで、優しげな印象を引き出して

「もっと優しい雰囲気が好み」そんな人には、先ほどご紹介したスタイルよりやや長めのレイヤーボブがイチ押しです。トップの長さを残すことで、全体のシルエットが柔らかな印象になり、優しく女性らしい華やかさをまとった雰囲気に見せられるはず。@kitadani_koujiroさん曰く「結んでも良し、ワンカールでも」とのことで、アレンジがきくのも嬉しいポイント。

トレンド感のあるエアリーなレイヤーボブ

トレンド感のあるおしゃれを楽しみたいなら、ラフなムードをプラスしたレイヤーボブはいかが。表面にごく軽く入れたレイヤーがエアリーに揺れて、こなれ感を引き出してくれそうです。あえて整えすぎないカットラインも、しゃれ見えを後押ししてくれそう。白髪を目立たなくする効果にも期待できるハイライトを入れて、マイナス5歳を超える若見えを目指せるかも。

ウルフカットのニュアンスをプラス

こちらもややラフな印象のレイヤーボブです。ヘアスタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんは「ネオウルフ」と紹介しており、ウルフカットのニュアンスを取り入れて現代的に仕上げています。髪を伸ばしている途中の人や、長さは変えずに雰囲気だけ変えたい、という人にもぴったり。まとまりすぎず抜け感のあるスタイルは、夏のリラックスしたバケーションムードを満喫できそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kaito_litze.osaka様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里