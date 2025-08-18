¥Ñ¥ì¥¹¤âÁª¼ê¤âÁ°¸þ¤¡© ³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë¥È¥ë¥³¶¯¹ë¤¬´Ø¿´¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö²ÄÇ½À¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢±½¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë¡¢¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¤â¥¯¥é¥Ö¤âÁ°¸þ¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ïºò²Æ¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Î²¸»Õ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬½øÈ×¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç½Ð¾ì¤âÀèÈ¯¤Ï15»î¹ç¡£ÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä³ùÅÄ¤¬¡¢µ¯ÍÑË¡¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤â¥é¥Ä¥£¥ª¤Ç¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥ë¥³¡ØSabah¡Ù¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡ØSport Witness¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Çµ»½ÑÅª¤ÊMF¤ÎÊä¶¯¤ò´õË¾¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ùÅÄËÜ¿Í¤¬ºòµ¨¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï·ÀÌó¤¬»Ä¤ê£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Sport Witness¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢¥«¥Þ¥À¤È¥Ñ¥ì¥¹¤¬¤È¤â¤Ë°ÜÀÒ¤ØÁ°¸þ¤¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬Ë¾¤á¤Ð¼è°ú¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¿Ìä¤âÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉáÃÊ¤«¤é²á¾ê¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤âÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¤¬PKÀï¤ÎËö¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò²¼¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë½éÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¡£¤À¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥È¥ë¥³¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Ï°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤¿³ùÅÄ¤ÎÉþÁõ¤¬ÏÃÂê¡ª´¿´î¤Î¥Ñ¥ì¥¹½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë¡¢¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¤â¥¯¥é¥Ö¤âÁ°¸þ¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ïºò²Æ¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Î²¸»Õ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬½øÈ×¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç½Ð¾ì¤âÀèÈ¯¤Ï15»î¹ç¡£ÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¡ØSabah¡Ù¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡ØSport Witness¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Çµ»½ÑÅª¤ÊMF¤ÎÊä¶¯¤ò´õË¾¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ùÅÄËÜ¿Í¤¬ºòµ¨¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï·ÀÌó¤¬»Ä¤ê£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Sport Witness¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤¬¡¢¥«¥Þ¥À¤È¥Ñ¥ì¥¹¤¬¤È¤â¤Ë°ÜÀÒ¤ØÁ°¸þ¤¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬Ë¾¤á¤Ð¼è°ú¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¿Ìä¤âÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉáÃÊ¤«¤é²á¾ê¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤âÆ±¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¤¬PKÀï¤ÎËö¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò²¼¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë½éÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¡£¤À¤¬¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥È¥ë¥³¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Ï°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£Â³Êó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤¿³ùÅÄ¤ÎÉþÁõ¤¬ÏÃÂê¡ª´¿´î¤Î¥Ñ¥ì¥¹½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ª