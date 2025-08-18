¡Ö2ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¡×¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÊý¸þÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ª¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¾åÃ£¥Æ¥¯¤È¤Ï¡©
Îý½¬¤â¥é¥¦¥ó¥É¤â〝¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤Ä〞¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢À®¸ù¤·¤Ê¤¤¡ª
¤È¤¯¤Ë¶ì¼ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢»î¤·¤ß¤è¤¦¡×¤È¥Æー¥Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Î¤¬¹îÉþ¤Î¶áÆ»¡ª
¤½¤Î〝¥Æー¥Þ〞¤È〝Á®¤〞¤òÍ¿¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òËè¹æ¤ªÆÏ¤±¡£
¼¡¤ÎÎý½¬¤ä¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁáÂ®¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ú¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¶ì¼ê¹îÉþ¡ÛÂÇµåÊý¸þ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë
¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤âÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¯¿Í¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Üー¥ë¤ò±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â±¦¥µ¥¤¥É¤ò¸þ¤¤¤Æ¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥Üー¥ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤È¿¶¤êÈ´¤¯¥é¥¤¥ó¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Êý¸þÀ¤ò°¤¯¤¹¤ë¸¶°ø¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥ë¤Î¤¦¤·¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ〝2ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó〞¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¦¤ËÂç¤¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯µå¤â½Ð¤ë¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¿¿¤óÃæ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹½¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇµå¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¥é¥Õ¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤Î¸åÊý¤ËÎ©¤Á¡Ö2ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡ª
1ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤Èº¸±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á
Ã±½ã¤Ë¥Üー¥ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò·ë¤ó¤À1ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¥Üー¥ë¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
〝¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥é¥¤¥ó〞¤È〝¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥é¥¤¥ó〞2ËÜ¤ÎÀþ¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤¬OB¤Î¾ì¹ç¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢±¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤éOB¥¾ー¥ó¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦〝¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥é¥¤¥ó〞¤òºÇ½é¤Ë·è¤á¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¦º¸¡Ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤âº¸¤ò¸þ¤¯〝¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥é¥¤¥ó〞¤ò·è¤á¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ãæ¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï〝¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥é¥¤¥ó〞¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¤ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡Ê¼Ì¿¿¡¦±¦¡Ë¡£〝¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥é¥¤¥ó〞¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤Á¤ó¤È°ÂÁ´¤Ê¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡2ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÊý¸þÀ¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó=¿¹»³ Ï£
¡ü¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤ì¤ó / 1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï3¥«·îÀè¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥×¥í¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥300¥äー¥É°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¡£Instagram(@rengolf_54)¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²è¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï±¦¼ê¤Î»È¤¤Êý¤À¤±³Ð¤¨¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¡×¡£Futako Golf Club¼çºË¡£
¹½À®=»³À¾±Ñ´õ¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ=°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¡¢Futako Golf Club¡¢ ÉÙ»ÎÊ¿¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö