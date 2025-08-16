日本ハム時代の2016年に大谷とともに優勝

【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）

観客に交じって試合を見守る姿がテレビ中継にも映り込んだ。ドジャースは15日（日本時間16日）に本拠地でパドレスとの3連戦を制したが、大谷翔平投手に熱視線を注ぐ“大先輩”の姿にファンも「カメラで抜かれたw」と反応した。

観客席で試合を見届けたのは、日本ハムやメジャーリーグでプレーしたNHK野球解説者の田中賢介氏。大谷が日本ハムに入団した2013年に入れ替わる形でメジャーリーグのジャイアンツでプレー。2015年に日本ハムに復帰すると、2016年には大谷とともに日本ハムの優勝に貢献するなどベストナイン6回のレジェンドだ。

普段はNHKで解説者を務め、昨年のワールドシリーズでは優勝直後に大谷へのインタビューも担当するなど、今でも大谷と関わる機会が多い田中氏。だが、この日はプライベートで観客席に座っている様子をNHK中継カメラに映されるという珍しい形での“出演”となった。

この様子にSNSでも「田中賢介さん、現地に行ってる」「パドレスvsドジャース観戦してるんだけどw」「ただの客でわろた」「田中賢介さんの解説が一番的確で好き」「ドジャース戦を現地で観てるのをしっかり映すNHK」「視察中の田中賢介さん、まさか中継で抜かれるとは」と話題を集めていた。（Full-Count編集部）