[8.16 J2第26節](Ksスタ)

※18:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 3 大崎航詩

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 16 塚川孝輝

MF 70 新井瑞希

MF 99 加藤千尋

FW 7 渡邉新太

FW 44 奥田晃也

控え

GK 21 松原修平

DF 5 知念哲矢

DF 27 沖田空

MF 15 長尾優斗

MF 24 山崎希一

MF 47 仙波大志

FW 22 久保征一郎

FW 39 山本隼大

FW 76 根本凌

監督

森直樹

[ジュビロ磐田]

先発

GK 21 三浦龍輝

DF 4 松原后

DF 5 江崎巧朗

DF 36 リカルド・グラッサ

MF 7 上原力也

MF 8 為田大貴

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 18 井上潮音

MF 23 ジョルディ・クルークス

MF 71 倍井謙

FW 20 佐藤凌我

控え

GK 1 川島永嗣

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 38 川口尚紀

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 9 渡邉りょう

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

監督

ジョン・ハッチンソン