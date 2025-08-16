水戸vs磐田 スタメン発表
[8.16 J2第26節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 3 大崎航詩
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 16 塚川孝輝
MF 70 新井瑞希
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
DF 5 知念哲矢
DF 27 沖田空
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 47 仙波大志
FW 22 久保征一郎
FW 39 山本隼大
FW 76 根本凌
監督
森直樹
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
MF 23 ジョルディ・クルークス
MF 71 倍井謙
FW 20 佐藤凌我
控え
GK 1 川島永嗣
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 38 川口尚紀
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
監督
ジョン・ハッチンソン
