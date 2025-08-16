◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのロバーツ監督は１５日（日本時間１６日）、パドレス戦の前に取材に応じ、前日に３Ａマイナーでリハビリ登板を果たした佐々木朗希投手（２３）について「（球速は）少し驚いた。心配とまでは言わないが、期待としては最速１６０キロ台に乗せることです」と話した。

佐々木は１４日（同１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に先発。９７日ぶりの実戦登板は予定の３回を投げ切れず、２回０／３を６安打３失点で降板。球数４１球で最速は９５・７マイル（約１５４キロ）といまひとつだった。試合後には「初回もどこで（スピード）ガンが出てるのか分からなくて。そこはフワッと入ってしまって、後で聞いたらあんまり（球速が）出てなかったので。シンプルにぬるっと入ってしまったところが反省」と話していた。

日米通じて自身初の中５日で臨んだ５月９日（同１０日）の敵地・Ｄバックス戦の登板を最後に右肩インピンジメント症候群のためＩＬ入りした佐々木。キャッチボールを再開させた後、右肩の痛みが再発して注射を打ち、またもノースローとなる期間もあったが、今月５日（同６日）には８３日ぶりの取材対応で「３か月かかりましたけど、痛みが取れてすごく良かった」「何で痛いかが分かった。（今は）不安も痛みもない」などと話していた。