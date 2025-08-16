ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê44¹æ¤Ê¤ë¤«¡¡Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ä¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì
ÃÏ¶è¼ó°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î44¹æ¤ÏÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¡£
¡¡13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï4²ó1/3¤Ç4¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç43ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£2°Ì¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¤Ï1ËÜº¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤ò2ËÜº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹3Ï¢Àï¤Ç¥¹¥¤¡¼¥×¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß4Ï¢ÇÔÃæ¡£13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¤Ï108Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ó°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï1¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î°ÊÍèº£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï13Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹3Ï¢Àï¸å¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º4Ï¢Àï¤ò¶´¤ó¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤Þ¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹3Ï¢Àï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë