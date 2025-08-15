昨夏インターハイは優勝に貢献。元U-17日本代表で”昌平高・10番”が湘南に2026シーズン加入内定
2025年８月15日、元U-17日本代表で昌平高・10番の山口豪太（18歳）が湘南ベルマーレに2026シーズンより加入内定。同時に、Jリーグの特別指定選手として承認され、今季からJリーグでプレー可能となった。背番号は「30」だ。
2007年４月24日生まれの山口はFC LAVIDA時代に「スーパー中学生」と評され、昌平高入学後も高精度の左足を武器に卓越した個人技で違いを生み出している。チャンスメーカーとしてもフィニッシャーとしても機能し、攻撃の局面で重要な仕事ができる万能型に近いアタッカーだ。
今回の移籍を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「この度、2026シーズンから湘南ベルマーレに加入することになりました、昌平高校の山口豪太です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、湘南ベルマーレという素晴らしいクラブでスタートできることを、とても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、支えてくれた家族や監督、コーチ、そして共に練習してきたチームメイトのおかげです。
支えてくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるように頑張ります。自分の特徴であるチャンスメイクを活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。湘南ベルマーレに関わるすべての皆様、どうぞよろしくお願いいたします!」
昨夏インターハイは昌平高の優勝に貢献し、今夏の同大会はベスト８入りに尽力。持ち前の攻撃力を示した。果たして、その類まれな才能をプロの舞台で発揮できるか、楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
